صورة شاكيرا مع مدرب ركوب الأمواج تثير استغراب الجمهور.. هل تربطهما علاقة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت صورة ظهرت بها الفنانة العالمية شاكيرا، خلال الأيام الماضية، برفقة مدرب ركوب الأمواج يدعى جوركا إيزكورديا، وهما يمارسان رياضة ركوب الأمواج سويا بأحد الشواطئ، استغراب الجمهور، وخاصة عقب مشاهدتهما سويا بعدد من المناسبات المختلفة.

هل دخلت شاكيرا في علاقة ارتباط جديدة؟.. سؤال حير الجميع، وذلك بعد انفصالها بشكل رسمي عن نجم كرة القدم الإسباني السابق، جيرارد بيكيه، قبل عدة أشهر.

مزاعم بشأن ارتباط شاكيرا

وحسب ما نقلت صحيفة sportsmanor الهندية، عن صحيفة «ماركا» الإسبانية، يبدو أن شاكيرا وجدت اهتمامًا جديدًا بقصة حب مع شاب يعمل كمدرب لركوب الأمواج ويصغرها نحو 21 عاما.

معلومات عن جوركا إيزكورديا

ونستعرض خلال السطور الآتية، أبرز المعلومات عن صديق شاكيرا الجديد.

1- يدعى جوركا إزكورديا.

2- ولد جوركا إيزكورديا في بلدة أوياتسون الإسبانية الواقعة في إقليم الباسك.

3- يهوى رياضة ركوب الأمواج بصورة بالغة.

4 - تعلم رياضة ركوب الأمواج في عام 2007، وبعد عدة دورات تدريبية أصبح مدرب لها.

5 - يعمل أيضًا كمصور متخصص في التصوير الفوتوغرافي تحت الماء.

6 - دفعته مهنته إلى التفاعل مع العديد من راكبي الأمواج من مشاهير العالم الذين يترددون على مكان عمله.