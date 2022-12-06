لو ابنك سريع الانفعال والغضب.. إليك 5 خطوات لتهدئته

القاهرة - سمر حسين - ماما

أحيانا يغضب الطفل دون سبب أو عند تعرضه لموقف عنيف، ويحاول الأهالي البحث عن طريقة لتهدئته بشكل سليم وصحيح، حتى يتمكن من السيطرة على نفسه، الأمر الذي يجد الآباء صعوبة في خروجه من هذه الحالة.

وبشأن ذلك، قالت المدربة النفسية والخبيرة النفسية، هايدي المصري، عبر «هن» إن هناك أفكارا وخطوات تساعد الطفل على التهدئة وقت الغضب والانفعال من خلال استخدام الحواس الخمس: «دربه في البداية عند شعوره بمشاعر العصبية والغضب أن يأخذ نفس عميق ليهدأ قليلا ثم ساعده في الخطوات التالية».

5 طرق لتهدئة الطفل عند الانفعال والغضب

- مساعدة الطفل أن يقول 5 أشياء من ما يراه في محيطه مثل التكييف، المروحة، الساعة وغيرها.

- تشجيع الطفل أن يذهب للمس 4 أشياء مختلفة في المكان الذي يجلس فيه مثل ورق، وسادة، بطانية، سجادة وغيره.

- جعل الطفل يلاحظ 3 أصوات من حوله، وتحديد ما هي الأصوات مثل سيارة، تليفزيون، غسالة وغيرها.

- طرح على الطفل أسئلة عن رائحتين حوله مثل طعام، فاكهة، زرع، لبان وغيرهم.

- تشجيع الطفل أن يتذوق منتج يفضله مثل التفاح، العيش، اللبان أو غيرها، بحسب الخبيرة النفسية.