احذر من متلازمة القلب المكسور نتيجة الحزن.. حقيقة علمية تؤدي لموت الفجأة

القاهرة - سمر حسين - صحة

هل تخيلت يوما أن تموت بسبب الحزن الشديد؟، عبارة «أنا هموت من الزعل»، ليست مجرد تعبير عما يدور داخلك من تغييرات نتيجة الحزن، وإنما حقيقة علمية كشفت مؤخرا تعرف بـ متلازمة القلب المكسور، بحسب ما أوضح الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق لمعهد القلب، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ويمكن أن تؤدي إلى الموت المفاجئ وغيرها من المشكلات الصحية العديدة.

ما هي متلازمة القلب المكسور؟

أكد الدكتور جمال شعبان، أن الزعل أو الحزن يمكن أن يؤدي لحدوث سكتة قلبية وموت مفاجئ، ودلل على كلامه بصورة نشرها لقلب عانى من متلازمة القلب المكسور وآخر سليم، نقلا عن مجلة نيو إنجلاند الطبية الحديثة، وأظهرت الصورة الموجودة على اليمين فرقا واضحا للقلب المكسور الذي يختلف عن القلب الموجود على الشمال، وهو قلب سليم.

وأضاف أن كسرة القلب والقلب المكسور نتيجة الزعل الشديد حقيقة علمية ومتلازمة مرضية، وليست مجرد عبارة أدبية، تعرف بـ Broken heart syndrome.

التفسير العلمي لـ القلب المكسور

وعن التفسير العلمي، أوضح أن الزعل ينشط الجهاز العصبي السمبثاوي، والذي يفرز بدوره أدرينالين بكميات كبيرة جدا نتيجة الحزن، تسمى Adrenaline storm، أو عاصفة الأدرينالين، والأدرينالين يعمل على اعتصار للقلب، ما يؤدي إلى انقباض في قاعدة القلب، وتمدد بالوني في قمة القلب، مثل ما هو واضح في الصورة.

واختتم حديثه بأنه انكسار حقيقي للقلب، رغم وجود قسطرة الشرايين التاجية، والتي يمكن أن تخرج سليمة.