ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا مع نظام الدايت؟.. طبيبة تجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

البطاطا من الأكلات الشتوية التي يفضلها الأطفال والكبار، ويعملون على تناولها سواء مشوية أو مسلوقة أو مقلية، مع إضافة لها العسل الأبيض حسب الرغبة، ويتساءل البعض بشأن ماذا يحدث لجسمك عند تناولها مع نظام الدايت؟، ما نرصده في السطور التالية مع فوائدها المذهلة.

ردت آية سامي أخصائية التغذية عبر «هن»، على سؤال ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا مع نظام الدايت؟، بأنها يمكن أن تساعد على الحفاظ على الوزن أو فقدانه في حال تناولها باعتدال وبطرق الطهي المناسبة للرجيم.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا مع نظام الدايت؟

وذكرت أخصائية التغذية أن البطاطا من النشويات المفيدة للصحة لاحتوائها على معدل «جلايسيمي» قليل، كما أن سعراتها الحرارية قليلة وتحتوي على كمية كبيرة من الألياف، لذا يمكن تناولها في الدايت لفقدان الوزن أو الحفاظ عليه.

فوائد البطاطا على الصحة

- تمنع البطاطا نقص فيتامين أ.

- تساعد على مقاومة الالتهابات.

- تعمل البطاطا على تنظيم مستوى السكر في الدم، وتقي من مرض السكر.

- تقلل من التوتر والقلق وتقي من مخاطر الإصابة بالاكتئاب.

- تخفف من أعراض الاكتئاب.

- تحمي من القرح وتعمل على التئام الجروح.

- تحسن البطاطا من الشعر والجلد.

- تحتوي على الكثير من الفيتامينات مثل فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين هـ.

- تعمل البطاطا على إبطاء عملية الشيخوخة.

- تعتبر البطاطا مفيدة في عملية الهضم.

- تمنع الإمساك.

- تنظم ضغط الدم وتحارب ارتفاع ضغط الدم.

- تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- مفيدة للنظر.

- تساعد في الحفاظ على الوزن والشعور بالشبع لفترة طويلة.

- تقوي الذاكرة.