الامارات | الشرطة تعتقل هنديا تزوج أختين توأمين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حادثة غريبة، تزوجت أختان توأمان متطابقتان، تعملان كمهندسي تكنولوجيا معلومات في مومباي، من نفس الرجل يوم الجمعة الماضي في اكلوج، مالشيراس تالوكا ، مقاطعة سولابور ، ماهاراشترا.

ووفقا لخبر نشرته صحيفة "ماراثي تايمز" وافق أتول أوتاد وعائلة التوأمان بينكي ورينكي على الزواج "المثير للجدل".

وأقيم الزواج رسميًا في قرية أكلوج التابعة لمقاطعة سولابور، إلا أن الزواج لم يمر مرور الكرام، إذ جادل أشخاص كثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي حول شرعية هذا الأمر وأخلاقه.

وقامت الشرطة باحتجاز الزوج وتم تسجيل الحادثة ضمن قضايا الجرائم.