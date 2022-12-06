أسباب غير متوقعة تدفعك إلى الشيخوخة المبكرة.. أبرزها النوم المضطرب

القاهرة - سمر حسين - صحة

ذكرت دراسة أمريكية بتحليل البيانات، أن هناك الكثير من العوامل تسبب الشيخوخة المبكرة، أبرزها العوامل النفسية مثل الشعور بالوحدة والحزن والتعاسة التي تؤثر في صحة الأفراد الذين تزيد أعمارهم على 45 عامًا وتنقص من العمر البيولوجي للفرد، ووُجد أن هذا التأثير بسبب تأثير منطقة المعيشة والحالة الاجتماعية والنفسية، مما يؤدي إلى تسريع الشيخوخة.

دراسة تربط بين الشعور بالوحدة والشيخوخة

وأفادت الدراسة، التي نشرت في مجلة Aging، أن الناس لا يشيخون بنفس المعدل، حيث يرتبط معدل الشيخوخة البيولوجي الأبطأ بصحة أفضل مقارنة بالأقران الذين لديهم نفس العمر، والعمر الذي يحدده تاريخ ميلاد الفرد حول المعايير الصحية والحالات الطبية لإنتاج تنبؤات بالعمر البيولوجي، ونقص التركيز والاكتئاب والخوف واليأس المعرض للنوم المضطرب والوحدة يرتبط بشيخوخة أسرع.

تعليق طبيب على الدراسة

وفي هذا الصدد قالت الدكتورة إيناس علي، استشاري الصحة النفسية لـ«هُن»، إن الشيخوخة عملية فردية وليس عامة وهي بالفعل مرتبطة بالوحدة والتعاسة، لأن الأشخاص الذين تكون عواطفهم جياشة تسرع في الساعات البيولوجية للجسم بما يُسمى التشيخ النشط، وإن الشيخوخة من المفترض أن تبدأ حسب منظمة الصحة العالمية من فوق سن الـ60، ولكن يزداد التسرع في عمر الشيخوخة عند الأشخاص الذين يميلون إلى ارتفاع مستويات الخوف والقلق أكثر من غيرهم وذلك بسبب عوامل الخوف أو أنهم أقل نشاطًا وكلاهما يساهم في تدهور الصحة وتسريع الشيخوخة.

حلول للإبطاء من الشيخوخة والوحدة

وأضافت استشاري الصحة النفسية، أنه من الممكن وضع بعض الحلول للبُعد عن الشعور بالحزن، في الخطوات التالية:

- الاعتماد على مختلف المؤثرات التي تحيط بالأسرة مثل التدخل وسط الأسرة حتى لا يشعر الفرد بالوحدة.

- يجب الحفاظ على الاستقلالية والمشاركة في الحياة الاجتماعية.

- الانخراط وسط الأنشطة المحببة للفرد.

- مساعدة الجو العام والبيئة المحيطة أن يكون ممتع ونظيف.

- في حالة كبار السن وجود أماكن يلجأ إليها كبير السن.

- النوم بعمق وأخذ الوقت الكافي في الاستراحة.

- العمل التطوعي مفيدًا لما يمنحه من شعور بالقيمة والفائدة التي يقدمها.

- تغيير طريقة التفكير بالبُعد عن التفكير السلبي والتقرب من التفكير الإيجابي.