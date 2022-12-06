«جوجل» يحتفل بوالدها.. ابنة عبدالحسين عبدالرضا تبكي الجميع: كان شايل الهم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفى محرك البحث «جوجل» بذكرى ميلاد الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا، تكريما له ولمسيرته الحافلة الفنية، التي تتزامن اليوم 6 ديسمبر، والذي رحل عن عالمنا في 11 أغسطس قبل 5 أعوام.

الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا، واحد من أهم فناني الخليح، ومن رواد التمثيل في الخليج، فضلا عن الأعمال الدرامية الذي أبدع بها، فيُشهد له في التأليف والتمثيل والغناء أيضًا، وكانت مصر من ضمن محطاته الدراسية فجاء على نفقة الوزارة في بعثة دراسية إلى مصر من أجل دراسة فنون الطباعة في عام 1956، وتقلد عدد من المناصب من بينها نقيب الفنانين والإعلاميين الكويتيين، وظل أسير للأمراض بإصابته بعدة أزمات من عام 2003 في أثناء تصوير مسلسل «الحيالة» إلى 2017 بين 11 و12 أغسطس، ووافته المنية في العاصمة البريطانية لندن.

ويُقدم «هُن»، لقاءً نادرا لإحدى بنات الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا، التي تتحدث خلاله عن حكايات وأسرار في حياة والدها.

«منى»: والدي كان يتغزل بوالدتي بأغنية لنجاة الصغيرة

منى عبدالحسين عبدالرضا، تحدثت عن لمحات من حياة والدها الراحل، في لقاء نادر لها، قائلةً: «حينما تقدم للإذاعة كان على أساس يكون بيغني، كان يحب عيون القلب للفنانة نجاة الصغيرة، فجأة تلاقيه يطالع أمي ويغنيلها انت تقول وتمشي، بنظراته الجميلة وهي تضحك».

دام زواج الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا من زوجته لأكثر من 51 عاما، وتحدثت الابنة عن كواليس تلك العلاقة، قائلةً: «كان دائما يقول إنه ما شعر بسعادة مثلما عاش مع والدتي، كانت حياتهم طريفة وجميلة، كانت علاقة حبهم لا يمكن وصفها تعرفوا على بعض في وزارة الإعلام الوالدة عراقية كانت تتعلم الطباعة، التقوا في نقطة حب عمرت أكثر من نصف قرن وأنجب منها إخواتي بشار ومنال وبيبي».

أنغام تبكيني بوصف الأب

«العيلة عنده خط أحمر»، عبارة ترجمت من خلالها الابنة تفاصيل الأب بعيدا عن الاضواء والبكاء سيطر على المشهد أثناء الحديث، مضيفة: «كان بيحب أحفاده وبيحبهم يكونوا حواليه، وكان شايل هم الكل والدنيا وما فيها، لما استرجع مقطع أغنية أنغام حسك في الدنيا يا ابا، وهي بتقول ساير في الدنيا ساير برغم الحمل، تدل على ابوي وأعشها بكل ما تحملها الدنيا من معنى، أعجزت الكلمات عن وصف أبوي».