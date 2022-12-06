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طرق تنسيق الفساتين الصوفية في شتاء 2023.. تناسب كل الفتيات

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الفساتين الصوفية لشتاء 2023

تعد الفساتين الشتوية الصوفية، من أكثر القطع المفضلة لدى الفتيات، فهي قطعة تناسب المحجبات وغير المحجبات، إذ أنها قطعة مناسبة لجميع الإطلالات الكلاسيك أو الكاجوال فهي تعكس مظهرًا أنيقًا وراقيًا، والكثيرات من مدونات الموضة يحرصن على اختيارها للحصول على مظهر جذاب، ونقدم إليكِ من خلال «هُن» عدة طرق لتنسيق الفساتين المصنوعة من الصوف بحسب مجلة «Vogue» العالمية.

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الفساتين الصوفية المخططة:

أصبحت المنسوجات المخططة عنصرًا أساسيًا في خزانة الملابس فهي تضفي لكِ شكلًا رائعًا.

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قطع إضافية:

من الممكن أن ترتدي البلوزة على الفساتين الصوفية فهذا يضفي إليها جمالًا.

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من الممكن أن ترتدي جاكيت أيضًا فوق الفستان.

 

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قصات مختلفة:

إضفاء قصات مختلفة على الفساتين الصوفية تعطي لها جمالًا مضاعفًا وتجعلها تناسب المناسبات المختلفة.

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من الممكن أن ترتدي مع الفساتين الصوفية البنطلونات الجينز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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