الأحجار الكريمة المفضلة لكل فتاة حسب البرج.. بتعبر عن شخصيتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تفضل النساء ارتداء الأحجار الكريمة بأنواعها وألوانها المختلفة، وخاصة أن هناك من تجدها تعبر عن شخصيتها سواء القوية أو الغامضة أو النقية وغيرها من الصفات والطباع، وهو ما نرصده في السطور التالية من خلال خبيرة الأبراج، عبير فؤاد.

تقدم عبير فؤاد خبيرة الأبراج عبر «هن»، كافة التفاصيل عن الأحجار الكريمة المفضلة لكل امرأة ودلالته حسب البرج حيث إنها تعكس شخصيتها.

برج الحمل

تفضل صاحبة برج الحمل الألماظ لحبها في الشفافية والنقاء، ويعبر عن قوتها.

برج الثور

صاحبة برج الثور تفضل الزمرد الأخضر لأنه يعطيها القدرة على الإبداع والتفكير المبتكر.

برج الجوزاء

تفضل صاحبة برج الجواء العقيق الأصفر حيث يعبر عن غيرتها على الآخرين.

برج السرطان

صاحبة برج السرطان تفضل اللؤلؤ الأبيض الذي يعبر عن هدوئها.

برج الأسد

تفضل صاحبة برج الأسد الروبي الأحمر، حيث أنه من ألوان الشمس، ويناسب طبيعتها الطاقة والنشاط.

برج العذراء

صاحبة برج العذراء تفضل العقيق البني الذي يناسب غموضها.

برج الميزان

تفضل صاحبة الميزان الزفير من درجات الأزرق والكحلي والأخضر الذي يعبر عن راحة الأعصاب.

برج العقرب

صاحبة برج العقرب تفضل حجر الأوبال الذي يعبر عن شخصيتها المتلونة.

برج القوس

تفضل صاحبة برج القوس الياقوت والروبي لأنها تعبر عن المغامرة والحركة والحب.

برج الجدي

تفضل صاحبة برج الجدي الأونكس الأسود الذي يعبر عن غموضها.

برج الدلو

صاحبة برج الدلو يفضل حجر الزبرجد لأنه يعبر عن الطاقة الإيجابية.

برج الحوت

تفضل صاحبة برج الحوت حجر القمر والفيروز لأنه يعبر عن الطاقة الإيجابية.