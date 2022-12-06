استشاري تحذر من رجيم الموز والخيار لفقدان الوزن سريعا.. يسبب أضرارا كبيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتاج بعض الأشخاص، إلى فقدان الوزن بشكل سريع وأيام قليلة سواء لحضور مناسبة أو للوصول إلى الهدف بدون ملل وغيرهما من الأسباب ما يجعلهم يتبعون أنظمة تقتصر على نوع واحد مثل تناول الموز لمدة 3 أيام أو الخيار، وهو ما يحذر منه بعض الأطباء، لما يسببه من مشاكل صحية.

وشرحت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية عبر «هن»، أن اتباع أنظمة غذائية لنوع واحد من الفواكه أو الخضراوات مثل رجيم الموز أو رجيم الخيار كما يطلق عليهما لفقدان الوزن بشكل أسرع من التصرفات الخاطئة وغير الصحية ومن الممكن أن يسبب مشاكل للشخص.

استشاري التغذية العلاجية تحذر من الأنظمة الغريبة

وحذرت استشاري التغذية العلاجية، من اتباع أنظمة غذائية غريبة وخاصة بدون مراجعة الطبيب المختص، ونصحت بزيارة دكتور التغذية لتحديد الأنظمة التي تناسب الشخص حسب وزنه والدهون المتواجده بجسمه واختيار معه الأكلات التي يفضلها وتكون صحية أيضا.

أضرار اتباع نظام لفقدان الوزن بدون طبيب

وأشارت «ليندا»ن إلى أن لا يمكن للشخص اتباع نظام غذائي صحي وسليم لفقدان الوزن بمفرده بدون استشارة الطبيب لأنه من الممكن أن يخسر الوزن ولكن بشكل خاطئ ويؤثر على حالته الصحية والبدنية وربما يكون تأثيره زيادة الوزن و الشعور بالإرهاق والتعب طوال الوقت ومن الممكن أن يصل الأمر إلى الاكتئاب.

وتابعت استشاري التغذية العلاجية أن الشخص يحتاج إلى تناول عناصر غذائية في اليوم مثل الفواكه والبروتينات والخضراوات وشرب المياه وممارسة الرياضة، مؤكدة على زيارة الطبيب المختص لفقدان الوزن.