8 فوائد مذهلة لتناول أبو فروة في فصل الشتاء.. تعرف عليها

القاهرة - سمر حسين - صحة

أبو فروة من الأكلات المميزة المرتبطة بفصل الشتاء، وينتظره الكثير من الأشخاص كل عام في موسمه لتناوله، في الأجواء الباردة، وربما لا يعلم البعض أن بخلاف مذاقه الشهي أنه يحتوي على فوائد مذهلة وهو ما نرصده في السطور التالية من خلال أخصائية التغذية آية سامي.

وشرحت الدكتورة آية سامي أخصائية التغذية عبر«هن»، أن أبو فروة يحتوي على عناصر غذائية جديدة من الفيتامينات والحديد ونصحت بتناوله في فصل الشتاء وفيما يلي فوائد أبو فروة على الصحة.

فوائد أبو فروة المذهلة على الصحة

- يعمل على تحسين عملية الهضم لاحتوائه على الألياف والتخلص من مشكلات الهضمية مثل الإمساك وعسر الهضم والإسهال.

- يقي أبو فروة من مرض السكري ويحمي من النوع الثاني، وكذلك مفيد لأصحاب هذا المرض.

- يعمل أبو فروة على الوقاية من أمراض الدماغ مثل الخرف وألزهايمر لاحتوائه على فيتامين ب6 والبروتين.

- ينشط الدورة الدموية ويحفز الخلايا الحمراء.

- يعمل أبو فروة على تقوية المناعة لاحتوائه على فيتامين سي.

- يقي أبو فروة من السكتة القلبية.

- ينظم مستوى ضغط الدم.

- يعطي الطاقة والحيوية والنشاط.