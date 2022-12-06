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عودة الإكسسوارات الكلاسيكية من وحي الثمانينيات.. «قفازات منقوشة وقبعات كبيرة»

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

اكسسوارت الثمانينيات

تميزت حقبة الثمانينيات بكونها ذات روح كلاسيكية في كل شيء من الملابس حتى الإكسسوارات والمنازل والطبيعة والحياة، لذلك حتى بعد انتهائها لها ملايين العشاق حول العالم الذين يتمنون عودتها ومنها يستوحي رواد الموضة العالمية مثل دولتشي اند جابانا، لويس فويتون وغيرها من دور الأزياء الشهيرة تصاميمهم، ظهر ذلك الحب في عروض شتاء وخريف 2023 الخاص بالإكسسوارات، وفقًا لموقع «Pinterest».

الأقراط بارزة من «ماركيز»

لم تكتفِ دار الإزياء البريطانية «ماركيزا» التي أسستها الممثلة ومصممة الأزياء البريطانية جورجينا تشابمان ومصمم الأزياء كرين كريج بإعادة الملابس الأيقونية التاريخية فقط، لكنها أعادت هذا العام إحياء موضة الأقراط الكبيرة من وحي الثمانينيات حيث كانت الأقراط الكبيرة والبارزة قطعة أساسية في إطلالة أي امرأة في تلك الحقبة، أهمها كانت الأقراط المشبّكة والمرصّعة ذات الوزن الثقيل، كما كان لحضور الأحجار الكريمة العادية واللآلئ المقلّدة وجود كبير بها، بحيث يسمح لهذا النوع من الأقراط أن يكون في متناول الجميع، وقد عاد مرة أخرى له مكانة واسعة في مجموعات خريف وشتاء 2023-2022.

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الحقيبة المنقوشة بالورد

في الثمانينيات زيّنت الحقائب بالورود لذلك كانت تخطف أنظار النساء بمختلف أحجامها وأشكالها وألوانها، كما انها احتوت على تفاصيل مثل الترتر مع مجموعات الأزياء المتنوعة والإكسسوارات في تلك الحقبة، وها هي تعود من جديد، لتزيّن إكسسوارات خريف وشتاء 2023 في عروض دار الأزياء الفرنسية «جوتشي» ودار«لا دوبلاج» الفرنسية.

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قبعات الفيدورا الكبيرة

في ثمانينات القرن الماضي تزينت رؤوس العارضات بقبعات الفيدورا المختلفة بين كبيرة ومتوسطة في معظم مجموعات موسم الشتاء كانت مثالًا للأسلوب الأنيق الراقي واستطاعت أن تستحوذ على إعجاب السيدات والرجال على حد سواء، لتعود في عروض الخريف والشتاء هذا العام بلمسات دار«فان بلما» ودار«برونكس اند برانكو».

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قفازات الأصابع المكشوفة

يعتبر هذا النوع من القفازات واحدًا من القطع المستخدمة للإكسسوار في الثمانينات وليست خياراً أولياً لمن تبحث عن عنصر الدفء، و هي من القطع المميّزة في خزانة كل سيدة، سواء كانت في الحفلات النهارية أو الإستعانه بها في إطلالة مسائية أنيقة، قدمتها في عروض الخريف دار ازياء «دولتشي اند جابانا».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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