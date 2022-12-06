طريقة عمل ستيك القرنبيط.. «بطريقة سهلة ولذيذة حضريه لأولادك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة عمل القرنبيط، خاصةً مع دخول فصل الشتاء لما يتمتع به من الفوائد الصحية والغذائية الكثيرة، فهو يُعد وجبة مثالية ومتكاملة يمكن الاعتماد عليها كوجبة أساسية دون إضافة أي أصناف بجانبه، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يتم طهيه بالعديد من الطرق، لذلك نقدم لكن من خلال «هُن» طريقة عمل ستيك القرنبيط على خُطى الشيف أميرة شنب.

طريقة عمل ستيك القرنبيط

المقادير:

- قرنبيط طازج «الكمية حسب الحاجة».

- زبادي.

- بقسماط.

- خميرة غذائية.

- مرمرية.

- زعتر.

- بودرة مسطرة.

- ثوم.

- ملح.

- فلفل.

- زبدة.

- ملحوظة:

لعمل طريقة ستيك القرنبيط الصيامي استبدلي الزبدة بزبدة نباتي والزبادي يُستبدل بالمياة لتماسك المكونات.

طريقة التحضير:

- سخني الطاسة وضعي الملح والفلفل الأسود والمرمرية وبودرة المسطردة.

- ضيفي البابريكا والثوم والنشا واخلطي المكونات.

- ضعي الزبدة على المكونات واتركيها حتى تميل للون البني.

- ضيفي الزبادي أو الماء حسب صيامي أم لا.

- ضيفي النشا واقلبي القرنبيط على الوجه الآخر واتركيه حتى ينضج.

طريقة تحضير سهلة للقرنبيط

المقادير:

- قرنبيط.

- ملح وفلفل.

- سكر.

- قرن فلفل.

طريقة التحضير:

- ضعي الكمون والملح والسكر في مياه السلق المغلية.

- ضعي القرنبيط للسلق ثم ضعيه في ماء بارد وصفيه.

- من الممكن أن تقليه أو لا «حسب الحاجة».

طريقة تحضير أخرى القرنبيط

المقادير:

- كوبان دقيق.

- كوب نشا.

- كوب بقسماط.

- بيكنج بودر.

- ثوم مفروم.

- شبت.

- كزبرة مفرومة.

طريقة التحضير:

- اقسمي الدقيق والنشا والبقسماط والبيكنج بودر علي طبقين.

- ضيفي الثوم مع الكزبرة الناشفه والملح ومعلقه من الكزبره والشبت.

- اهرسيهم جيدًا ثم ضعي القرنبيط في طبق من المقادير الجافه حتي تتماسك عليه ثم ضعي القرنبيط في العجينه السائله ثم المقادير الجافه وحمريها في زيت غزير سخن.

طريقة تحضير القرنبيط الصيامي

المقادير:

- قرنبيط.

- كوب دقيق.

- شبت مفروم.

- ملعقتان كزبرة مفرومة.

- ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

- كوب زيت نباتى للقلي.

- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

خطوات التحضير:

- افصلي زهرات القرنبيط عن العروق.

- اسلقي القرنبيط في ماء ساخن مع القليل من الملح والفلفل الأسود.

- اغمسي القرنبيط في الدقيق مع البقدونس والكزبرة والشبت والملح والفلفل الأسود واقليه في الزيت النباتي أو الزبدة.