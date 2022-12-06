أغرب الوجبات التي تقضي على التوتر.. «الكيمتشي ومخلل البنجر»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر القلق والتوتر من المشاعر المرتبطة بأجواء الشتاء لأنها تصاحب الاكتئاب، وعلى الرغم من أنها شعور سرعان ما ينتهي إلا أنه يؤثر على الحياة بشكل كبير بسبب قلة التركيز، هناك الكثير من الأطعمة والمشروبات التي تقلل القلق والتوتر التي تساعد على تهيئة الجسم من الناحيتين الفسيولوجية والنفسية للتعامل مع الضغوطات المقبلة من خلال زيادة معدل ضربات القلب ومعدل التنفس.

أكلات تقلل التوتر «الأطعمة المخمرة»

شهدت مجموعة من الأطعمة التي تجمع بين البروتينات الحيوانية والنباتية، مثل مخلل الملفوف «البنجر»، الكيمتشي، الكومبوتشا والزبادي، زيادة في شعبيتها على مدى السنوات القليلة الماضية نظرًا لفوائدها لصحة الأمعاء، وتختلف جنسيات الأكلات حول العالم وطريقة طهيها، بالإضافة لصحة المعدة تساعد الوجبات السابقة في تعزيز الصحة العقلية حسب دراسة جديدة أجراها علماء من جامعة كوليدج كورك في أيرلندا.

كانت نتيجة الدراسات أن أمعاءنا وعقولنا على اتصال دائم ببعضهما البعض، وضمان الحفاظ على صحة الأمعاء مرتبط بتناول الأطعمة المخمرة أو التي تحتوي على البكتيريا النافعة التي لها دور في تحويل الحليب إلى رايب، مع نظام غذائي متوازن ومتنوع غني بالألياف والفاكهة والخضراوات في تقليل المشاعر السلبية.

قالت ريانون لامبرت، أخصائية التغذية لـ «ديلي ميل»: «عندما نشعر بالتوتر تمر أجسامنا بعملية تعرف باسم الاستجابة للقتال أو الهروب، وبعدها يتم تحويل تدفق الدم بعيدًا عن مناطق مثل الجهاز الهضمي التي تكون أقل أهمية في أوقات الإجهاد، وهذا يعني أنه في كثير من الأحيان إذا شعرنا بالتوتر فقد نعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي والأمعاء».

طريقة عمل الكيمتشي

ثلاثة رؤوس من ملفوف مقطعة.

نصف كوب من الملح.

ثلاثة رؤوس من الثوم المفروم.

مجموعة بصل أخضر مقطعة لمكعبات صغيرة.

ملعقتان صغيرتان من رقائق الفلفل الأحمر.

طريقة التحضير:

ضعي طبقة من أوراق الملفوف في وعاء ورشيها بالملح ثم بعد ذلك ضعي طبقة جديدة ورشيها بالملح حتى تنتهي من كل الكمية، ثم اتركي الوعاء جانباً لمدة ثلاث ساعات مع شطف الملفوف بالماء كل ساعة، ثم صفي الملفوف من السوائل.

-اخلطي الملفوف بالثوم والبصل الأخضر والفلفل وتبليها بالقليل من الملح واخلطي المكونات جيداً ثم ضعيها في وعاء محكم الإغلاق واتركيه مدة 3-5 أيام حتى يتخمر الملفوف، افتحي البرطبان ثم اسكبي الكيمتشي في أطباق التقديم وقدميه.

فوائد الأطعمة المخمرة في النظام الغذائي

يمكن أن تكون الإضافات البسيطة إلى نظامك الغذائي مثل الزبادي الطبيعي على الإفطار أو إضافة مخلل الملفوف أو الكيمتشي إلى سلطة وقت الغداء جزءًا لا يتجزأ من الحفاظ على البكتريا النافعة في الأمعاء، قالت بولين كوكس، دكتورة التغذية الوظيفية، أن مخلل الملفوف يحتوي على عدد من الفوائد الصحية، لأنه غني بعنصر البروبيوتيك النافع ، ومصدر للألياف الصحية بالإضافة إلى كونه مصدرًا لفيتامين سي ، والجرعة اليومية من مخلل الملفوف هي طريقة بسيطة وفعالة من حيث التكلفة لدعم الصحة».