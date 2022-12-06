معايير نجاح العلاقة في فترة الخطوبة.. لو ما اتحققتش اهربي فورا (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الكثير من الفتيات والشباب يتسرعون في اختيار شريك الحياة، ربما يكون الاختيار دون تأنٍ أو تدقيق مسبق، وتكون المشاعر هي الطاغية على الأمر، ويتغاضون عن بعض الأزمات والمشكلات التي تظهر خلال فترة الخطوبة، ظنًا منهم بأن الطرف الآخر سيتحسن وضعه بعد الزواج، ليكن الوضع كارثيا وتبدأ المشاكل تتفاقم بعد الزواج ولا يمكن التغاضي عنها، ما يستحيل العشرة وينتهي الأمر بالانفصال والطلاق.

تحدثت هدى سالم، استشاري نفسي، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» عن خطوات التأهيل النفسي للمخطوبين قبل الزاوج، لضمان علاقة ناجحة لا يشوبها أي مشاكل ولا تكون عُرضه للانفصال السريع، إذ تقول: «لا بد من وجود رخصة للزواج لأن الأمر خطير جدا، وبحاجة إلى شهادة صحة نفسية تثبت بأن الشخصين تم الكشف عليهما من خلال الصحة العقلية الوجدانية والنفسية ومؤهلين للمشاركة الحياتية والسماح لهما بالإنجاب ودور ووظيفة الأب والأم».

طرق اختيار شريك الحياة

وعن طرق اختيار شريك الحياة، قالت الاستشارية النفسية: «مبقاش زي زمان بنظرة العين والإعجاب والقبول والراحة وخطف القلب، إنما هناك معايير ومقاييس أخرى من بينها الالتزام بالواجبات نحوه، والبحث عما يمكن تحقيقه وتقديمه لهم، العريس بيحسبها بالورقة والقلم، الجوازة هتخسرني قد إيه ماديا، لما بيجيلي 2 مكملوش سنة وعايزين ينفصلوا بسألهم فترة الخطوبة كانت قد إيه، وطريقة التواصل بينهم والاحتكاك في المواقف والمشاكل».

معايير نجاح الزواج في فترة الخطوبة

وعن المعايير التي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار لإتمام الزواج، قالت: «البداية من عدم المناقشة والشخص سليط اللسان، رفض لغة الحوار، شخص مش دوغري أو مباشر بيلف وبيدور، مبيحترموش أهل بعض، في الحالة دي تكون العلاقة على مشارف زواج فاشل، لازم تدرسوا بعض كويس وقت فترة الخطوبة».