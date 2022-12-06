بينها العصبية والإرهاق.. 25 عَرضا للاحتراق النفسي للأمهات و16 طريقة للعلاج

القاهرة - سمر حسين - ماما

الأمهات هي المعول الأساسي للأسرة، والحالة النفسية لها من أهم الأشياء التي ينبغي أن تعتني بها كل أفراد الأسرة، وتوجد الكثير من الأمهات يتعرضن للضغوطات النفسية إلى أن تصل للاحتراق النفسي وهو من أبغض الظواهر التي قد تتعرض لها الأم ويجب أن تشارك جميع أفراد الأسرة في حلها، لذلك نقدم لكِ من خلال «هُن» تقريرا عن أعراض وأسباب وطرق علاج الاحتراق النفسي للأمهات.

وفي هذا الصدد قالت راندا الطحان أخصائى الصحة النفسية والإرشاد الأسري لـ«هُن» إن الاحتراق النفسي هو حالة مستمرة من الإجهادات المختلفة العاطفية والعقلية والجسدية الناتجة عن الضغوطات المستمرة لفترات طويلة، ويترافق معها فقدان الشغف وشدة التعب والكثير من الأعراض، إذ أنه ضغط نفسي مستمر والسيدات أكثر عرضه له بسبب تعدد الأشياء الواجبة عليها فينتج عنها الضغوط النفسية والمشاكل.

أعراض الاحتراق النفسي للأمهات

أضافت «الطحان» أن أعراض الاحتراق النفسي تشمل أعراضا نفسية وجسدية إذ أنها تؤثر بشكل كبير على الحالة النفسية للأم، وهي كالتالي:

الأعراض النفسية

- شدة التعب.

- الإجهاد النفسي.

- ‏الإرهاق المستمر.

- شدة القلق.

- التوتر الدائم.

- ضعف التركيز.

- شدة العصبية والمزاجية.

- نفاد الصبر.

- شدة الانفعالية.

- الشعور الاكتئابي وهو يختلف عن الاكتئاب في الشعور بفقدان الأهمية.

- عدم الإحساس بالقيمة الذاتية.

-الشعور بالعجز والضعف.

- الإحساس بثقل مهام الأمومة.

- الإحساس بالحصار والاختناق.

- عدم الرغبة في التعامل أو التواصل مع الآخرين.

-‏ فقدان الرغبة في عمل أي شيء.

الأعراض الجسدية

- الأرق الشديد.

- ‏عدم القدرة على التركيز.

- اضطرابات النوم.

- الصداع المؤلم.

- ‏الشعور بأوجاع عضوية دون معرفة سبب.

- الألم الشديد في الصدر.

- خفقان القلب.

- أداء المهام والوجبات اليومية بصعوبة شديدة.

- ضعف في الشهية.

أسباب الاحتراق النفسي

- استمرار الضغوطات بشكل متواصل.

- عدم القدرة على ضبط الوقت.

- عدم الإحساس بوجود شخص داعم.

- الخلافات الزوجية الشديدة.

- الروتين المتواصل للحياة.

- الخوف الدائم من عدم عمل المهمات.

ما يترتب على الاحتراق النفسي

وأضافت «الطحان»، لـ«هُن»، أن الشعور بالاحتراق النفسي للأمهات قد يترتب عليه الانسحاب والانعزال وعدم القدرة على التواصل الاجتماعي والإحساس بفقدان الطاقة وعدم الرغبة في مواجهة المجتمع وتراجع المهنية في العمل والتعرض لأشياء سيئة في الحياة الزوجية، منوهة بأنه إذا استمرت الأعراض وكانت مزمنة لا بد من المساعدة النفسية من قبل من حولك والتوعية وفي أشد الحالات الذهاب إلى طبيب الصحة النفسية، ويوجد كثير من الأشياء التي يجب عليكِ فعلها حتى تتجنبي الاحتراق النفسي، وعددت روشتة لعلاج الاحتراق النفسي، وهي كالتالي:

علاج الاحتراق النفسي

- استبدلي الأفكار السلبية بأخرى إيجابية.

- تحكمي في أفكارك فهي إحدي أدوات الصمود النفسي وهي منبع الشعور السيئ وقللي من مشاعرك المضطربة.

- تواصلي مع المقربين فالتواصل مع المقربين والفضفضة يخفف من الضغوط النفسية.

- اجلسي بمفردك لتناول مشروبك المفضل أو أكل أي شيء تحبينه فذلك يخلق وقتا لذاتك.

- اعتني بنفسك جيدًا وخصصي وقت لذاتك.

- اعلمي أن كل شيء عبء عليكِ سينتهي إن آجلًا أو عاجلًا.

- ‏لا تتعاملي مع الأشياء على أنها عبء عليكِ.

- نمي عاداتك في القراءة والكتابة أو أي موهبة لكِ فاتبعي موهبتك فهي المفتاح بالنسبة لكِ وهناك العديد من الهوايات التي تقلل الإحساس بالضغط والتوتر مثل الرسم والتلوين الأشغال اليدوية.

- اعتبري حقوقك مقدسة فمثلما تساعدين الآخرين ساعدي نفسك.

- لا تتجاهلي المشكلات وحليها أولا بأول لعدم التراكمات.

- تحديد مدة معينة لأي مشكلات تتناقشين فيها مع الزوج أو في الأمور الحياتية عامةً.

- ابدأي بممارسة وقت لكِ واهتمي بنفسك بعيدًا عن كونك زوجة أو أمًا، وذلك ينعكس على حالتك النفسية ودورك في المنزل.

- تحديد الطاقة والمجهود.

- تحديد الدور بين كل من أفراد الأسرة.

- الفصل بين البيت والعمل وعدم نقل الحياة المهنية للمنزل والعكس.

- شاركي أسرتك في كل ما يدور بداخلك فهم الذين يبقون لكِ لمواجهة الحياة.