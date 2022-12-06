«دراسة» تحذر من مخاطر عدم تناول وجبة الإفطار.. وطبيبة: ضرورية للتركيز

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر وجبة الإفطار من الأسباب الأساسية التي تمد الجسم بالطاقة، ذلك بشرط التوازن بين العناصر الأساسية المهمة لمد الجسم بالطاقة بالإضافة إلى التباعد بين الوجبات الرئيسة، لأنه تناولها بأوقات متقاربة مرتبط بالوفاة المبكرة، حيث وجد الباحثون أن بعض سلوكيات تناول الطعام مرتبطة بمعدلات أعلى للوفاة المبكرة أيضًا وفقًا لدراسة أجرتها «مجلة أكاديمية علوم التغذي»في الولايات المتحدة الأمريكية.

خطورة التقارب بين الوجبات

بعد إجراء الأبحاث المرتبطة بتناول وجبات الإفطار وباقي الوجبات الأخرى ضمن دراسة اجرتها «مجلة أكاديمية علوم التغذي» بالولايات المتحدة الأمريكية، كانت النتيجة أن تناول الوجبات الرئيسة بأوقات متقاربة أقل من أربع ساعات ونصف الساعة بين الوجبة والأخرى مرتبط بالوفاة المبكرة، ووجد الباحثون أن بعض سلوكيات تناول الطعام مرتبطة بمعدلات أعلى للوفاة المبكرة؛ إذ ارتبط تناول وجبة واحدة فقط في اليوم بزيادة مخاطر الوفيات لأسباب متنوعة.

أهمية وجبة الإفطار والتوازن بين الوجبات

قالت الدكتورة مروة شعير أخصائية التغذية العلاجية والسمنه لـ«هن»: «وجبة الإفطار مهمة جدا لأنها تأتي بعد ساعات طويلة من الصيام، يكون الجسم حينها بحاجة إلى وجبة فطار صحية تساعده على بداية اليوم، أو تكون بمثابة الوقود الوقود الذي يدفعه لإداء جميع الأنشطة، كما يستطيع الجسم أن يؤدي كافة العمليات الحيوية».

أما عن سلوكيات الطعام قالت: «يجب تطبيق مقولة أفطر كملك واتغدى كأمير واتعشى عشاء الفقير، لابد تكون وجبة الإفطار غنية بالعناصر الغذائية الأساسية للجسم ولا تحتوي على المواد الضارة التي تسبب له «تخمه» طول اليوم او تعيق التركيز، أو تؤدي لنتائج عكسية إذا تناولنا وجبات خاطئة فيها، لابد أن تحتوي وجبة إلافطار على مصدر طاقة يتمثل في الكربوهيدرات المعقدة مثل العيش البلدي أو التوست البني أو حبوب القمح مثل البليلة أما الدهون الصحية يجب نكتفي بزيت الزيتون أو الزيت الحار الذي نضيفه على طبق الفول أوالأجبان بتاعتنا الصبح».

أما بالنسبة لعناصر البروتين قالت «شعير»: «من الضروري وجود مصدر بروتين مثل البيض لأنه يمنح الشعور بالشبع، غني بالمواد الهامة ويعتبر بروتين مثالي متكامل، غني بالعناصر المغذية بالجسم يعطيه فترة إشباع طويلة غني بمادة الكولين وهي مادة هامة للذاكرة والتحصيل الدراسي»

مصادر البروتين أخرى في وجبة الإفطار

وذكرت «شعير»، مصادر البروتين أخرى في وجبة الإفطار، منها البقوليات ويفضل الحمص المدمس لأنه للذاكرة والتحصيل الدراسي بالإضافة إلى الأجبان ويفضل مصدر آخر للطاقة مثل السكريات البسيطة وافضلهم عسل النحل لأنه يقوي الجهاز المناعي ويحسن التنفس ويحتوي على نوعين من السكريات البسيطة تعطي الطاقة بصورة مباشرة وسكريات معقدة مثل الفركتوز الذي يمنح الجسم طاقة طول اليوم بشرط تناول ملعقة واحدة في اليوم، بالإضافة لمصدر الفيتامينات للوقاية مثل الخضروات والفواكه لأنها مصدر فيتامين والاملاح المعدنية زي الفلفل الاخضر واليوسفي.