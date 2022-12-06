الامارات | خبراء في علم النفس: مشاهدة مباريات كأس العالم تطيل العمر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا شك أن بطولة كأس العالم هذا العام في قطر تزخر بالإثارة والمتعة، وسواء كنت من مشجعي كرة القدم أم لا، فإنك تشعر بالقطع بالحماسة وأنت ترى منتخب بلادك يتقدم في التصفيات وصولاً إلى الأدوار النهائية، أو ينتابك شعور بالحسرة عندما ترى فريقك المفضل يخرج من المونديال إثر هزيمة مفاجئة في اللحظات الأخيرة من المباراة أو حتى بفارق الأهداف بفعل حسابات المكسب والخسارة في ختام أدوار المجموعات.

ورغم أن السفر آلاف الأميال لمشاهدة مباريات المونديال من المدرجات مسألة بالغة الصعوبة بالنسبة للغالبية العظمى من البشر، يؤكد خبراء طب النفس أن هناك أسباباً علمية جيدة تدعوك إلى مشاهدة مباريات كأس العالم على شاشات التلفزيون، بل ويسردون العديد من الفوائد الصحية التي تنجم عن تشجيع فريقك المفضل في البطولة.

وتقول كاري ويلاند أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة تولان في ولاية نيو أورليانز الأميركية، إن البشر بطبعهم كائنات اجتماعية، وبطولة كأس العالم هي فرصة رائعة للتواصل مع الآخرين وإيجاد أرضية اجتماعية مشتركة. وتوضح في تصريحات للموقع الإلكتروني «بوبيولار ساينس» الأميركي المتخصص في الأبحاث العلمية، أن تشجيع منتخب كرة قدم يجعلك تشعر بالارتباط بشيء أكبر منك، كما يخلق لدى الإنسان شعوراً بالهوية.

وتشير إلى أهمية الفرح الجماعي الذي يشعر به الإنسان أثناء مشاهدة مباريات كأس العالم سواء مع أفراد العائلة أو حتى برفقة أشخاص غرباء في مكان عام مثل مقهى أو غيره، لاسيما إذا ما سجل الفريق الذي تشجعه هدفاً أو أكثر خلال المباراة، وتقول: «عندما تتشارك في هذه الانفعالات الإيجابية مع آخرين فإن ذلك يؤدي إلى تعزيز هذه المشاعر الجماعية وخوض تجربة انفعالية أفضل».وخلصت دراسة نشرتها الدورية العلمية «كوميونيكشن آند سبورت» المتخصصة في طب النفس الرياضي عام 2019 إلى أن تشجيع الفرق الرياضية الفائزة يرفع من درجة احترام أو تقدير الذات للمشجعين لمدة يومين بعد المباراة، ورغم أن المعلومة تحتاج إلى مزيد من التوثيق العلمي، تؤكد ويلاند وجود مفهوم في طب النفس يسمى «الانغماس في المجد الناجم عن إنجازات الآخرين»، ويقصد به أن «يرتبط شخص ما بانتصار غيره على اعتبار أنهما ينتميان إلى المجموعة نفسها»، وتقول إن الاستغراق في التشجيع يجعل الجمهور يشعر كما لو كان جزءاً من الفريق ومشاركاً في الفوز، حيث يشعرون بأن تشجيعهم ساعد على انتصار الفريق الذي يناصرونه.

وتقول ويلاند إن تشجيع الفرق في مباريات كأس العالم يطيل العمر، كما أن التواصل الاجتماعي في حد ذاته له تأثير إيجابي على إطالة عمر الإنسان، فالعلاقات الاجتماعية والشعور بالانتماء أثناء مشاهدة الفعاليات الرياضية يقترن بتحسن الصحة البدنية والنفسية، وترتبط مشاهدة المباريات الرياضية بتخفيف أعراض الاكتئاب التي أثبتت دراسات أنها تقلل عمر الإنسان بواقع 10 إلى 12 عاماً في المتوسط، وبالتالي فعندما تحصل على الدعم الاجتماعي النابع من تشجيع مباريات المونديال، فهناك دلائل علمية على أنك تقلل مخاطر الوفاة المبكرة.