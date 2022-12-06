الامارات | «رحلة المخطوطات العربية من الشرق إلى الغرب».. في ضيافة أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُنظم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مؤتمر أبوظبي الثالث للمخطوطات، تحت شعار «رحلة المخطوطات العربية من الشرق إلى الغرب.. إيطاليا وإسبانيا أنموذجاً»، بالتعاون مع مكتبة مارسيانا التابعة لوزارة الثقافة الإيطالية، ومكتبة جامعة بولونيا الإيطالية، والمكتبة الوطنية في إسبانيا، ومكتبة الإسكوريال الإسبانية، على مدار اليومين المقبلين في منارة السعديات.

وتشارك في المؤتمر مجموعة من العلماء والمتخصصين والخبراء في مجالات المخطوطات من إسبانيا وإيطاليا ومختلف أنحاء العالم العربي، سعياً إلى تسلّيط الضوء على الدور الحضاري والثقافي البارز الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي بشكل خاص في مجال الحفاظ على التراث العربي الأصيل ونشره.

وقال وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي سعود عبدالعزيز الحوسني: «نواصل جهودنا في الدائرة الرامية إلى إبراز دور وأهمية التبادل الثقافي والمعرفي باعتباره المحرك الرئيس لنمو الحضارات وتقدمها، ومن هنا جاء اختيار موضوع مؤتمر أبوظبي الثالث للمخطوطات لطرح موضوع رحلة المخطوطات العربية من الشرق إلى الغرب، لثرائها بالموضوعات القيمة التي تقدم الفائدة وتعكس بشكل جلي العمق الإنساني للحضارة العربية والإسلامية. وترسيخاً لمكانة الإمارة وجهة تُرحب بالعالم وتلتقي في رحابها الثقافات والحضارات لتنتج مجتمعات أكثر تنوعاً ووعياً وتسامحاً».

وسيحتضن قصر الوطن في أبوظبي على مدار شهر كامل معرض «درر الحكمة» المُصاحب للمؤتمر، خلال الفترة من اليوم وحتى السادس من يناير 2023، ليستعرض مخطوطات قيمة في مجال الأدب، والتراث، والدين، والموسيقى، والفلسفة، والعلوم.