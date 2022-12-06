الامارات | أرقى جائزة ثقافية في واشنطن لجورج كلوني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلم الممثل الأميركي جورج كلوني وفرقة الروك الأيرلندية «يو تو» من بين فائزين آخرين، أول من أمس، جوائز مركز كينيدي، أرقى جائزة ثقافية في واشنطن، بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن.

وحضر الحفل كوكبة من نجوم هوليوود ومن الشخصيات البارزة في واشنطن، خلال النسخة الـ45 من هذه الجوائز التي كرمت أيضاً مغنية السول الكبيرة غلاديس نايت، وقائدة الأوركسترا والمؤلفة الموسيقية من أصل كوبي تانيا ليون، ومغنية الغوسبل أيمي غرانت.

وحضر جو بايدن وزوجته جيل، وكذلك نائبة الرئيس كامالا هاريس وزوجها دوغلاس إمهوف، الأمسية في المركز الثقافي الكبير بالعاصمة الأميركية الذي قاطعه الرئيس السابق دونالد ترامب، غير المحبب في أوساط المثقفين الأميركيين، طوال فترة ولايته.

وكان حضور الممثل الحائز جوائز أوسكار جورج كلوني (61 عاماً)، وزوجته البريطانية من أصل لبناني أمل علم الدين منتظراً بشكل خاص هذا العام على السجادة الحمراء، ووصل الممثل ممسكاً بذراع زوجته التي أحدثت ضجة كبير بفستانها المصنوع بالكامل من الفضة البراقة. وقال كلوني في بيان سابق «أنا الذي نشأت في بلدة صغيرة في كنتاكي لم أتخيل أبداً أني سأجلس يوماً ما على شرفة التشريفات في مركز كينيدي».

أما جوليا روبرتس التي كانت ترتدي فستاناً مزيناً بصور جورج كلوني الذي تربطها به صداقة قديمة، فوصفته بأنه «أفضل مزيج بين الرجل النبيل والعاشق».