الامارات | مطارات دبي.. صديقة لأصحاب الهمم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مطارات دبي برنامجاً جديداً شاملاً لضمان تقديم تجربة سفر رائدة وشاملة وسلسة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقات غير المرئية، المسافرين عبر مطار دبي الدولي. وتأتي المبادرة التي تحمل رسالة «نرى العالم بمنظور مختلف»، تماشياً مع «رؤية الإمارات 2021» وأهداف خطة دبي 2021، لتحويل دبي إلى «مدينة صديقة لأصحاب الهمم»، ومجتمع خالٍ من العوائق يسعى إلى تمكين جميع المسافرين من أصحاب الهمم والترحيب بهم. وسيطلق البرنامج على مرحلتين على مدى عامين، بحيث يعمل جميع الشركاء الاستراتيجيين عبر مجتمع مطار دبي الدولي جنباً إلى جنب للارتقاء بتجربة المسافرين من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات غير المرئية، مثل التوحد والتعب المزمن واضطراب ما بعد الصدمة.

وبهدف وضع خيارات متعارف عليها تسهل حركة المسافرين من أصحاب الهمم، ستوفر مطارات دبي مخططاً شاملاً لاستعدادات ما قبل السفر، وممراً صديقاً للتوحد، إلى جانب منحهم الأولوية عند مكاتب تسجيل الوصول ومراقبة الجوازات ونقاط التفتيش الأمنية وعند الصعود إلى الطائرة. ويمكن الاستفادة من هذه المزايا عند إظهار شريط «دوار الشمس». وبذلك سيكون من السهل على الموظفين المدربين تقديم الدعم اللازم للمسافرين من أصحاب الهمم الذين يمكن التعرف عليهم من خلال دبابيس دوار الشمس، لتسهيل التواصل بين الجانبين طوال الرحلة عبر المطار.