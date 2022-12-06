الامارات | مهرجان «هيا أيتها السينما الفرنسية» ينطلق الجمعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق يوم الجمعة المقبل فعاليات الدورة الأولى من مهرجان «هيا أيتها السينما الفرنسية» في صالات عرض سينما فوكس - غاليريا مول بجزيرة المارية بأبوظبي.

وقال الملحق الثقافي في السفارة الفرنسية ومدير المعهد الفرنسي في دولة الإمارات هوغو هنري – سيلان: «فخورون بهذا المهرجان الجديد الذي يطل ببرنامج يتوجّه إلى كل شرائح الجمهور. وكلنا ثقة بأن الدورة الأولى ستُسهم في فتح الباب لفرص جديدة أمام الممثلين والمخرجين المحترفين من الساحة الإماراتية والإقليمية للتعرّف على السينما الفرنسية».

ويهدف المهرجان الذي سيستمر حتى 11 الجاري، إلى تكريم السينما واللغة الفرنسية والإبداع. وسيكون الموضوع الرئيس لهذه الدورة هو الموسيقى، التي تدعم الاحتفال بالتنوّع وإبرازه.

وسيقدم المهرجان عروضاً سينمائية متنوّعة، ما بين الأفلام الدرامية والكوميدية، علاوة على أعمال وثائقية ورسوم متحركة.

وسينطلق المهرجان مع فيلم «ديفيرتيمنتو»، وسيتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال من بينها: «تينور»، و«إرنست وسلستين في الشتاء»، و«ليه زآند غالانت» (جزر الهند الشجاعة)، و«سلام».