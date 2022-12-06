الامارات | القرية العالمية: بابا نويل والأقزام والمرح في انتظاركم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية في دبي أنها أعدت برنامجاً حافلاً لاحتفالات موسم الأعياد، مشيرة إلى أن الضيوف سيكونون على موعد مع لقاء مع بابا نويل ومساعديه عند وصولهم إلى الوجهة العائلية بعد غد، ليقوموا سوياً بإضاءة شجرة الأعياد والإعلان عن انطلاق احتفالات موسم الأعياد، الذي تتألق به القرية العالمية في كل موسم.

وسيتم تزيين شجرة الأعياد الشهيرة في القرية العالمية، والتي يبلغ ارتفاعها 21 متراً، بإضاءات وزينة مميزة بمساعدة الأقزام المشاغبين، لتضفي أجواء فريدة من المرح والسرور بين الضيوف طوال موسم الأعياد.

ودعت القرية العالمية ضيوفها للانضمام إليها برفقة عائلاتهم وأصدقائهم والاحتفال بانطلاق موسم الأعياد والاستمتاع بعالم أكثر روعة.