كيف يتعامل الأب مع أبنائه حسب البرج.. الجوزاء لا يعطيهم الحرية والحمل يسيطر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تختلف كل أسرة في تعاملها مع الأطفال، وكذلك الأم أو الأب، حيث أن كل شخص يكون له طريق وأسلوب في التعامل فهناك من يعطي الاهتمام وهناك من يفرض السيطرة أو النظام وغيرها من الأمور وهو ما نرصده في السطور التالية من خلال خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

تقدم عبير فؤاد خبيرة الأبراج عبر «هن»، كيف يتعامل الأب مع أبنائه حسب البرج، كما يلي بالتفاصيل.

كيف يتعامل الأب مع أبنائه حسب البرج

برج الحمل

صاحب برج الحمل يفرض سيطرته على الطفل كما أنه يفخر به ويعلمه الاستقلالية.

برج الثور

صاحب برج الحمل يعلم الطفل توفير الأموال، ولكنه يكون يتعامل معه بعطف والاعتماد عليه.

برج الجوزاء

رجل برج الجوزاء يكون غيور على أطفاله، ورغم أنه شخص يحب الحرية والاستقلالية إلا أنه لا يعطيها لهم.

برج السرطان

صاحب برج السرطان يتعامل مع أطفاله بحنية شديدة ومشاركة اهتماماتهم ويفخر بهم.

برج الأسد

صاحب برج الأسد يعامل الطفل بعطف وحنان واحترام كرامته ويعتبره نقطة ضعفه.

برج العذراء

صاحب برج العذراء يهتم بصحة أطفاله وتعليمهم كيفية الحفاظ على نظافتهم الشخصية.

برج الميزان

رجل برج الميزان يتعامل مع الطفل بنظام شديد ويهتم بتصرفاته وتفاصيل حياته وتعليمه القراءة.

برج العقرب

صاحب برج العقرب يتعامل مع أطفاله بحنان ويحاول أن لا يحرمهم من أي شيء.

برج القوس

صاحب برج القوس يعلم أطفاله الشجاعة والحكمة.

برج الجدى

رجل برج الجدي يعامل أطفاله بشكل تقليدي ويحب احترامه والطاعة ويعلمهم القوة.

برج الدلو

صاحب برج الدلو يتعامل مع أطفاله باستقلالية وحرية وحنان شديد.

برج الحوت

صاحب برج الحوت يتعامل مع أطفاله بمرح ويحرص على تعليمهم الألعاب المائية.