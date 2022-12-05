أعراض التيفود.. تشبه البرد ولكن أكثر فتكا بالأطفال

القاهرة - سمر حسين - صحة

يصيب مرض التيفود الأطفال بشكل خاص، ولذلك يجب معرفة أعراض التيفود، وأسبابه، وعلاجه، وكل شيء للوقاية منه ولحماية الأطفال من الإصابة به، وأوضح الدكتور وليد عبدالعاطي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، والدكتور أيمن مكاوي، استشاري طب الأطفال، الأطفال، أعراض التيفود، وذلك خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، والتيفود غالبا ما يؤثر على الاطفال بشكل أكثر حدة.

أعراض التيفود عند الأطفال

من أهم أعراض التيفود عند الأطفال هو السخونية.

الألم المستمر.

تعب في القولون، وألم كبير فيه.

ترجيع مستمر.

إسهال.

الحالة العامة تختلف عن أعراض البرد العادي، ولا تنتهي بعد يوم أو يومين.

أعراض التيفود تستمر لـ10 أيام وتزيد ولا تقل عكس البرد.

أعراض التيفود وعلاجه

يأخذ علاج التيفود وقتا طويلا للتخلص منه، كما أنه يؤثر على القولون بشدة ويمكن أن يؤدي لحدوث قرح، لذلك يجب البدء فورا في علاج التيفود بمجرد ظهوره في التحاليل.

يمكن عمل مزرعة في الأسبوع الأول من الإصابة بالتيفود، لأخذ العلاج، وبناء على الأعراض يمكن عمل اختبار فيدل، الذي يمكن أن يكون موجب في الأسبوع الثاني.

علاج التيفود هو نوع محدد من المضادات الحيوية، ولا تؤخذ تحت سن 18 عاما، لأنها بتؤثر على نمو العظم.

لا يعالج التيفود إلا تحت إشراف الطبيب وقد يستمر لـ 14 يوما، أو 10 أيام، حتى تستقر الحرارة لـ24 ساعة على الأقل.

أعراض التيفود وأسبابه

الحرارة الناتجة يمكن أن تصل لـ38، وتسبب حمى التيفود والباراتيفود، بكتيريا السالمونيلا، الموجودة في جلد الطيور، وقشر البيض الخارجي، ويدخل الجسم عبر الماء والطعام الملوث، ويتكاثر في الامعاء ويبدأ في بث السموم، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

إمساك.

صداع.

تكسير في الجسم.

أعراض التيفود للكبار

تبدأ عادة حمى التيفودي للكبار بأعراض شبيه بأعراض البرد، وتبدأ درجة الحرارة تعلى تدريجيا، ويجب التفريق بين أعراض البرد والتيفود.

رعشة في الجسم.

إحساس بالبرودة رغم الحمى.

سعال.

كحة.

بلغم.