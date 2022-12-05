ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكزبرة الجافة باعتدال؟.. طبيبة تكشف فوائد مذهلة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكزبرة الجافة من التوابل التي تستخدمها ربات البيوت بشكل متستمر خلال طهي عددا من الأطعمة المختلفة، حيث أنها تعطي مذاق شهي ورائحة نفاذة وربما لا يعلم البعض فوائدها المذهلة على الصحة وهو ما نرصده في السطور التالية من خلال الدكتورة آية سامي، أخصائية التغذية.

وردت الدكتورة آية سامي، أخصائية التغذية عبر «هن»، على سؤال ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكزبرة الجافة باعتدال؟، بأنها مفيدة للجسم لاحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة على الصحة وفيما يلي التفاصيل.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكزبرة الجافة باعتدال؟

- تعالج الكزبرة الجافة مشاكل الهضم، وتحمي الجهاز الهضمي وتنشط عمليته لاحتوائها على الألياف، كما أنها تحارب آلام المعدة.

- تساعد الكزبرة الجافة على علاج التهابات القولون.

- تعد الكزبرة الجافة غذاء للبكتيريا المفيدة بالجسم.

- تحتوي على مضادات أكسدة التي تهاجم الخلايا السرطانية ما يجعلها تحمي من الإصابة.

- تعزز الكزبرة الحماية بالجهاز المناعي.

- تواجه الكزبرة الأمراض المناعية.

- تعمل على ضبط مستوى سكر الدم.

فوائد الكزبرة الجافة على الصحة

- تحمي الجلد وتعطي نضارة البشرة وتحارب علامات الشيخوخة.

- تساهم في علاج أمراض الحساسية لاحتوائها على الزيوت الطيارة.

- الكزبرة غنية بالفيتامينات، وأبرزها فيتامين «ك».

- تعمل على تحسين وظائف الكبد.

- تطرد السموم من الجسم.

- تساعد في التخلص من البثور بالوجه وحبوب الشباب.

- الكزبرة الجافة لديها القدرة على الحد من انتشار الأمراض المناعية بالجسم، وتحد من انتشار الأمراض السرطانية.