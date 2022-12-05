أعراض حساسية الأنف.. أبرزها الكحة والعطس والدموع المستمرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر فصل الخريف وبداية فصل الشتاء، موسم لانتشار الأمراض الفيروسية الموسمية ومن بينها فيروسات البرد والإنفلونزا، مثل كورونا، والفيروس المخلوس التنفسي، وكذلك معظم أمراض الحساسية، والرئة، والتنفسية، وفيما يلي أعراض حساسية الأنف، والتي يمكن أن تنتشر أيضا في هذه الأيام، وذلك لزيادة الوعي منها وعلاجها بشكل فعال، وذلك بحسب الدكتور أيسر بسالي، استشاري أنف وأذن وحنجرة.

أعراض حساسية الأنف

تنتج حساسية الأنف، نتيجة تفاعل الأغشية المخاطية في الأنف، والمؤثرات الخارجية من روائح أو أتربية وحتى البرد وغيرها من المؤثرات الأخرى.

يؤدي التفاعل إلى تضخم وانغلاق في منطقة الأنف، وانسداد كامل، وبالتالي حدوث الحساسية في الأنف.

تنتج حساسية الأنف، عن عدوى فيروسية، أو الإنفلونزا، وتؤدي إلى أعراض حساسية الأنف.

ومنها احتقان في الأنف لمدة 5 أيام، إذا زادت عن ذلك يجب الذهاب للطبيب، أكثر من 6 أيام فهو ليس دور برد.

أعراض حساسية الأنف مثل أعراض البرد، فيها مخاط وانغلاق تام في مجرى التنفس.

الجسم يتفاعل مع مواد مثل الأتربة، والروائح تؤدي لحساسية الأنف.

من أعراض حساسية الأنف:

انسداد الأنف.

سعال مستمر.

دموع.

هرش كثير في الأنف.

عطس لأكثر من مرة قد تصل لـ20 مرة بسبب الحساسية.

التفاعل يمكن أن يحدث نتيجة شم رائحة نفائة مثل البرفيوم.

إذا امتلأت تجاويف الأنف بمخاط في هذه الحالة يصبح المريض يعاني من التهاب في الجيوب الانفية، وليس حساسية الأنف، وغالبا ما يكون لون المخاط مائل للاصفرار والاخضرار وينزل في الزور والمعدة.