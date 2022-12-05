طريقة وضع الماسكرا دون تكتلات.. الخطوة الأصعب في المكياج

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تؤدي طبقات الماسكرا المفرطة إلى رموش متكتلة ومتدلية ومليئة بها، لذا إليك بعض النصائح حول كيفية إصلاح الرموش المتكتلة التي يمكن أن تدمر مظهرك بالكامل في يوم مهم، خاصة إذا كنت مبتدئة في استخدام المكياج، حيث أنه في بعض الأحيان، قد يؤدي وضع الماسكرا بشكل مستعجل إلى مظهر غير متساوٍ، وتتجمد بعض القطع على الرموش، ما يجعلها تبدو قبيحة تمامًا، وفيما يلي خطوات فك الرموش المتكتلة بحسب ما نشر موقع «ستايل كريز» المتخصص في الموضة والأزياء.

خطوات وضع الماسكرا بشكل صحيح لتجنب التكتل

ضعي في اعتبارك أن الماسكرا القديمة غير المستخدمة ستمنحك مظهرًا متكتلًا ويمكن أن تؤدي في النهاية إلى التهاب في العين، لذا فإن إحدى النصائح الرائعة للحصول على رموش مثالية هي استخدام الماسكرا بينما لا تزال جديدة.

اشتري ماسكرا طويلة الأمد مقاومة للماء وخالية من البقع.

ابحثي عن ماسكرا تحتوي على أداة وضع الماسكرا بها عدد كبير من الشعيرات، بحيث توجد شعيرات بين كل رمش، وتغطي كل واحدة، للحصول على مظهر طبيعي أكثر امتلاءً.

أثناء وضع الماسكرا، تحققي دائمًا مما إذا كانت أداة الوضع لديك بها أي سائل زائد لأن هذا السائل الزائد سوف يلتصق بالرموش ما يتسبب في حدوث تكتل ومظهر بشع.

يجب إزالة أي سائل زائد على حافة الزجاجة بحيث تحتوي عصاك على طبقة تغطي تلك الرموش بشكل جميل ما يجعلك تبدين فاتنة.

مشطي رموشك بالفرشاة بدءًا من الجذور إلى الأعلى مع تحريك العصا برفق من جانب إلى آخر، بحركة متعرجة طفيفة لإزالة التكتلات، قومي بحركة التعرج بعد وضع الماسكرا مباشرةً.

الماسكرا الموضوعة بالقرب من الجذور، وليس الأطراف هي التي تعطي انطباعًا بالطول.

من الضروري إزالة آثار لتكتل بسرعة وفعالية قبل أن تجف الماسكرا.

في اللحظة التي تدركين فيها أن الماسكرا قد تكتلت، امسحي رموشك بزاوية ستين درجة مع وضع السبابة بين الجفون، ستزيل هذه الحركة كل الماسكرا الزائدة بينما تترك ظل عينيك سليمًا.