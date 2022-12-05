تحذيرات من طقس الغد ونصائح لمواجهة موجة المطر والبرد.. لا تغادر المنزل

القاهرة - سمر حسين - صحة

موجة من الطقس السيء تبدأ غدا، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، حيث تتعرض عددا من المحافظات لهطول الأمطار وقد تمتد للقاهرة، ولذلك يجب اتباع عدد من النصائح بحسب وزارة الصحة، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، وذلك لتجنب موجة الطقس السيء، والتعرض للبرودة، والمرض في حالة النزول من البيت بملابس خفيفة، وذلك بحسب الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح.

نصائح عند موجة الطقس السيء

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يحذر على المواطنين الخروج من المنزل في حالة الطقس السيء، وأيام البرودة الشديدة والأمطار، كما يجب ارتداء ملابس صوف ثقيلة وتجنب الملابس الخفيفة تماما خلال الأمطار.

وأضافت، انه يجب ارتداء أكثر من طبقة من الملابس خاصة للأطفال، على أن تكون الطبقة الأولى من القطن، والثانثة من الصوف، والطبقة الأخيرة جاكت يمنع البرودة تماما، ويجب عدم مغادرة المنزل، إلا للضرورة.

وذكرت أنه للأطفال من عمر يوم إلى سنتين يفضل ارتداء 2 طبقة زيادة عن البالغين، وللأطفال فوق عمر سنتين، ارتداء طبقة واحدة زائدة من الملابس عن البالغين.

استخدام القبعة والشمسية المضادة للمطر والماء، خاصة خلال الليل.

الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بالأمراض المختلفة، وأهمها الأمراض الفيروسية.

يجب كذلك تقوية الجهاز المناعي، عن طريق تناول المشروبات مثل الزنجيبل، والليمون، والبرتقال.

تناول الاطعمة التي تحتوي على فيتامين سي مثل الفلفل الرومي الأحمر، وغيرها من الخضروات التي تنمو في الشتاء.

وفي حال الإصابة بنزلات البرد، يفضل تناول المشروبات الساخنة، وأدوية خافضة للحرارة، والذهاب إلى الطبيب لإتباع بروتوكول العلاج المناسب لكل فيروس، وتحديًدا الفيروس المخلوي التنفسي.