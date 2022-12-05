بعد 24 عاما على «صعيدي في الجامعة الأمريكية».. كيف تغيرت ملامح «سمارة» التي ظهرت مع هنيدي؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«شوكولاتة شوكولاتة حطوا الورد على الشيكولاتة .. احلوت واسمرت واتحرقت بس بطاطا .. اه يا عيون حلوة بتنجاني .. اه يا بطاطا حلوة وعجباني» ، كلمات «شوكولاتة» ، من غناء المطربة ستونا ، والفنان محمد هنيدي ، ضمن أحداث فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية »، مشاهدة اختص بها« سمارة »تلك الفتاة التي دار بينه وبينها مشهد كوميدي في أولى أيامه داخل الجامعة وتواجده في القاهرة ، بعد تركه محافظته للدراسة في الجامعة الأمريكية ، ليعيش رفقة أصدقاءه داخل شقة متواضعة في أحد أحياء المحروسة.

24 عاما على عرض صعيدي في الجامعة الأمريكية

جرى عرض فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، في عام 1998، أي قبل 24 عاما، والذي حقق آنذاك شهرة واسعة أحدثت ضجة كبيرة وتفاعل الجمهور معها، ولا يزال من كلاسيكيات السينما حتى يومنا هذا، وكان من بين الوجوه الجديدة التي لفتت الأنظار إليها رغم ظهورها في 3 مشاهد فقط، هي الفنانة مستورة، التي لعبت دور «سمارة» تلك الفتاة قاتمة البشرة التي اصطحبت «خلف الدهشوري خلف»، الذي قام بدوره الفنان محمد هنيدي، خلال بعض المشاهد، لعل أبرزهم حينما قال لها: «بتطفي النور ليه ما أنتِ مضلمة خلقة، أنا مش شايفلك إيد من رجل من راس.. يخربّيتك».

شخصية سمارة

وبعد غياب24 عاما، عادت الفنانة مستورة للظهور من جديد، بعدما شارك الفنان إدوارد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عددا من الصور لشخصية «سمارة»، بين الماضي والحاضر، مع غناء الأغنية الشهيرة ضمن أحداث الفيلم «شوكولاتة».

وأرفق الفنان إدوارد، على الصور الذي شاركها، قائلًا: «مستورة، سمارة من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية»، ولقيت الصور والفيديوهات التي شاركها الفنان إدوارد، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب، من بينها: «ياه جميلة أوي، لسه حلوة زي ما هي، بحبها أوي، سمارة الحلوة الشوكولاتة».