طريقة تحضير شوربة القرنبيط الكريمي.. «خطوات بسيطة وطعم مميز»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر القرنبيط من الأكلات التي يعشقها الملايين حول العالم، وتختلف وصفاته حسب من دولة إلى أخرى، ويُطهي القرنبيط في منطقة الشرق الأوسط بوصفات محددة منها شوربة القرنبيط العادية أو القرنبيط المقلي، بالإضافة إلى طعم القرنبيط فهو أيضًا من الخضروات الغنية بالفوائد الصحية، منها تقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب، الوقاية من السرطان وتعزيز صحة الجهاز العصبي، وفقًا لموقع «Heath line»، وفي التقرير التالي يقدم «هن» طريقة عمل شوربة القرنبيط الكريمي بخطوات الشيف سالي فؤاد.

المكونات:

رأس قرنبيط.

حبة بصل مقطع.

كوب شوربة «مرقة».

كوب كريمة طبخ.

كوب حليب.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة الصفراء.

معلقة صغيرة ثوم مفروم.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

ماء للسلق.

طريقة تحضير شوربة القرنبيط الكريمي

- أولًا قبل طريقة عمل شوربة القرنبيط الكريمي، قومي بغسل القرنبيط جيدًا، وقسمي الزهرات إلى أحجام متوسطة.

- وفي الخطوة التالية لعمل شوربة القرنبيط الكريمي، يوضع الماء في وعاء على النار حتى يغلي، ثم يضاف إليه البصل والقرنبيط والكمون، اتركيهم على النار لمدة 15 دقيقة حتى ينضج.

- بعد ذلك توضع الزبدة في وعاء على النار حتى تذوب، ثم يضاف إليها الدقيق ويقلب لمدة 5 دقائق.

- تضاف الشوربة والحليب بالتدريج مع التقليب المستمرإلى الخليط السابق، ويضاف القرنبيط والبصل والثوم، وتترك على النار لمدة 10 دقائق.

- تُرفع الشوربة من على النار، وتوضع جانبًا لتهدأ، ثم توضع في الخلاط، وتضرب جيدًا حتى تنعم، ويمكن عمل ذلك بالهاند بلندر وتعاد على النار مرة أخرى، ويضاف إليها الكريمة ثم تتبل بالملح والفلفل الاسود والكمون، وتخلط جيداً.

فوائد تناول القرنبيط

بعد معرفة طريقة عمل شوربة القرنبيط الكريمي، يمكن معرفة فوائده التي تتمثل في الآتي:

- يساعد القرنبيط على الوقاية من الإمساك.

- الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

- خفض فرص الإصابة بسرطان القولون لأنه غني بالألياف.