الامارات | نشطاء مناخ يلصقون أنفسهم في شارع بميونخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لصق نشطاء مناخ من حركة "الجيل الأخير" مرة أخرى أنفسهم في أحد الشوارع بمدينة ميونخ الألمانية اليوم خلال فعالية احتجاجية وعرقلوا حركة المرور.

وقال متحدث باسم الشرطة إن تسعة أشخاص لصقوا أنفسهم على الطريق اليوم في ميدان "كارلسبلاتس"، وكانوا يرتدون سترات صفراء ورفعوا لافتات بمطالبهم. وأضاف المتحدث أنه تم تحويل حركة المرور، لكن العرقلة كانت "متوسطة" الشدة.

وكانت حركة "الجيل الأخير" أعلنت عن مزيد من الفعاليات المزعجة وزيادتها هذا الأسبوع. وفي الأسابيع الماضية قام النشطاء بإغلاق طرق وإتلاف أعمال فنية وشل الحركة الجوية في مطار برلين. وفي ولاية بافاريا سُجن البعض كإجراء احترازي لأنهم أعلنوا عن مزيد من الاضطرابات.

وتطالب الحركة - من بين أمور أخرى - بحد أقصى لسرعة السيارات يبلغ 100 كيلومتر في الساعة على الطرق السريعة وتطبيق تذكرة قطارات مخفضة "تذكرة 9 يورو" في جميع أنحاء ألمانيا.