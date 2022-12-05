استشاري تغذية يحذر من عادات خاطئة في الدايت تزيد الوزن.. تعرفي عليها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من العادات الصحية الخاطئة يتبعها البعض ظنا منهم بأنها تساعد على خسارة الوزن، لكنها تتسبب في كوارث صحية تؤدي لتدهور حالة الجسم بشكل لا يمكن تفاديه وإصلاحه، خاصة الفتيات اللواتي يتمنين الحصول على وزن مثالي وأنيق.

الدكتور رامي صلاح، استشاري التغذية العلاجية، تحدث خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة»، عن الأنظمة الغذائية التي تساعد على تحسين الوزن والتخلص من السمنة، إذ قال «العنوان الرئيسي للبرنامج الغذائي يستهدف فئة معينة من الناس، ليست كل أنظمة الدايت متاحة لجميع الأجسام، الأنظمة الغذائية ليست تعالج مشكلة السمنة فقط، نظام الكيتو دايت وجد لمعالجة مشاكل معينة ويقدم دور كبير في الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في المخ وتكيس مبايض».

الدايت وكيفية خسارة الوزن

«نظام الدايت المتبع له علاقة بالحالة الصحية»، عبارة واصل من خلالها استشاري التغذية العلاجية الحديث، مضيفا «الكيتو دايت بعد التطور العلمي تم ايضاح أسباب قلة الوزن في وقت قليل والوصول إلى عدد كيلوهات معينة، نظام الدايت لا يعتمد على الورق المطبوعة والطعام المحدد كل وجبة، لكن الفكرة أن كل جسم له ألية محددة ليبقى العنوان الرئيسي لخسارة الوزن هي قلة الدهون وليس الرقم على الميزان، لتجنب مشاكل في الكتلة العضلية وخلل في وظائف الفيتامينات والمعادن والمياه، بمجرد الرجوع للسلوكيات الخاطئة يتم زيادة الون بشكل تلقائي».

الوصول إلى وزن مثالي

وعن الخطوط العريضة التي يمكن اتباعها في نظام الدايت، قال استشاري التغذية العلاجية «العلم قديمًا كان يعتمد على فكرة السعرات الحرارية فقط لا غير، كشرب المياه وتناول السلطة التي تؤدي لحدوث الشبع، لذا يجب الاقتناع بالشكل ووضع هدف للوصول إليه في الوزن، حب النفس ومهلة زمنية تصل لعام كامل، حتى لا يصاب الشكل بالإحباط مع خلق حافز جديد وتوقع جديد، فضلا عن ضبط ساعات النوم العميق، وتناول الأطعمة التي تحتوي على عنصر الماغنسيوم مثل البطاطا، وأطعمة تساعد على تنشيط القولون، بخلاف عدم النوم في ظل المؤثرات الخارجية مثل صوت التلفاز العالي ومشاهدة الأفلام والبرامج قبل النوم مباشرة والاستخدام الدائم للهاتف».