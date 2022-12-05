الامارات | لولو تدشن عروض "خير الإمارات" للترويج للمنتجات الزراعية الإماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت مجموعة لولو رائدة البيع بالتجزئة في المنطقة، مذكرة تفاهم مع ايليت اجرو القابضة لشراء وترويج المنتجات الزراعية المحلية، وقد تم التوقيع من قبل كل من الدكتور عبدالمنعم المرزوقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لايليت اجرو القابضة وسيف الدين روبيلا، المدير التنفيذي لمجموعة لولو العالمية بتشريف معالي مريم المهيري، وزيرة التغيير المناخي والبيئة، و يوسف على موسليام، العضو المنتدب ورئيس مجلس ادارة مجموعة لولو. وقد جرى ذلك في لولو هايبر ماركت، الفرسان سنترال مول في أبوظبي.

وتتضمن مذكرة التفاهم ان تقوم مجموعة اللولو بشراء 15 ألف طن من الفواكة والخضروات الطازجة من إليت أجرو خلال السنة القادمة وسيتم الترويج لها وبيعها عبر متاجر لولو هايبر ماركت في جميع فروعها داخل الدولة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبدالمنعم المرزوقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ايليت اجرو القابضة: "تعزز مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها مع مجموعة اللولو، والتي تعتبر من أكبر مجموعات متاجر التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وافريقيا، عروض منتجاتنا من الفواكه والخضروات الصحية والمزروعة محلياً. ونتطلع إلى ترسيخ علاقتنا مع المجموعة الرائدة من خلال هذه الخطوة، وذلك في إطار حرصنا على زيادة إنتاجنا من المنتجات المحلية التي ترتقي إلى معايير الجودة العالية وتحظى بثقة المستهلكين ".



وأضاف المرزوقي: "تؤكد مذكرة التفاهم على إلتزام شركة ايليت اجرو بتعزيز القدرات الإنتاجية لمزارع المواطنين المحلية، فضلاً عن رفع مستويات الأمن الغذائي والقدرة التنافسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نحرص على دعم رؤية الإمارات 2031، والتي تم الإعلان عنها بهدف زيادة الاستثمار في قطاع الأغذية بنسبة 100٪ بحلول عام 2030”.

وقال يوسف على موسليام: "نحن فخورون وسعداء للتعاون مع أليت أجرو لشراء الخضروات المحلية وترويجيها في متاجرنا، وبأعتبارنا احد أصحاب المصلحة الرئيسين في الأمن الغذائي في الدولة، لطالما كنا داعمين لقطاع الزراعة الإماراتية، وانا على ثقة ان مذكرة التفاهم ستزيد من شعبية المنتجات الزراعية المزروعة محليًا".



وأضاف يوسف على: “مزارعونا الإماراتيون والمصنعون المحليون مجتهدون ومثابرون. وبمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات ، شعرنا أنه من المناسب فقط تكريمهم وتقدير مساهمتهم لإماراتنا الحبيبة".

وتتضمن احتفالات العيد الوطني الإماراتي الواحد والخمسين، تدشن لولو هايبر ماركت عروض "خير الإمارات" للترويج للمنتجات المحلية الزراعية وغير الزراعية . وقد تم تدشين العروض التي تستمر لمدة أسبوع كامل بواسطة معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزير التغيير المناخي والبيئة.

وسيحصل عملاء لولو في هذا الاسبوع على عروض مميزة وخصومات على تشكيلات واسعة من المنتجات الإماراتية في جميع متاجر لولو داخل الدولة، ويساهم ذلك في تعزيز تواجد المنتج المحلي.

ودشنت لولو بمناسبة موسم الأعياد، بطاقات تسوق قابلة لإعادة للشحن لاول مرة، والتي ستجعل من تجربة التسوق سهله وستوفر خيارات هدايا أكثر موائمة للعملاء لولو, وتبدأ فئات البطاقات من 100 درهم وتصل حتى 5000 درهم، وتتميز البطاقة بأنه ليس لديها تاريخ انتهاء ويمكن استخدامها بسهولة وتفعليها في جميع المتاجر وعبر التسوق أونلاين.



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https://www.luluhypermarket.com/en-ae