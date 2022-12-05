الامارات | لم يجد اسمه على قائمة أكثر 10 مجرمين مطلوبين فسلّم نفسه بتعليق على فيسبوك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن عدم ذكر اسم أحد الهاربين في قائمة مجرمين مطلوبين في الولايات المتحدة أثار استياءه لدرجة أنه سلم نفسه.

إذ علّق كريستوفر سبولدينج على منشور على فيسبوك ضم قائمة أكثر 10 مجرمين مطلوبين مدرجين في قائمة مكتب شريف مقاطعة روكديل في جورجيا، متسائلاً "ماذا عني؟".

ليأتي رد الشرطة: "أنت محق، لديك مذكرتان تفتيش، نحن في الطريق إليك".

أثار التحول المفاجئ والتفاعل بين الهارب والشرطة التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب غرابة الطريقة التي كشف بها الهارب عن نفسه.

اعتقلت الشرطة كريستوفر سبولدينج ونشرت صورته مع تعليق قالت فيه: "نحن نقدر لك مساعدتك في القبض عليك، شكر خاص لوحدة الهاربين لدينا على نشاطها وكفاءتها في القبض على السيد سبولدينج الذي لديه مذكرتا تفتيش لارتكاب جناية مخالفة للمراقبة."

وأضافت: "عدم وجودك في هذه القائمة لا يعني أن وحدة الهاربين لدينا لا تبحث عنك إذا كان لديك أمر قضائي نشط."

كما أضافت: "إذا كانت لديك أي معلومات أو كنت ترغب في معرفة ما إذا كان لديك أمر قضائي، فيرجى الاتصال بنا".