الامارات | ايلون ماسك يزعم أنه سيعيد البصر للأعمى .. وسيزرع شرائح بأدمغة البشر خلال 6 أشهر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الملياردير الأميركي إيلون ماسك أنه من المتوقع أن تبدأ شركته "نيورالينك" المتخصصة في صنع شرائح المخ، تجارب زرع شريحة لاسلكية بمخ الإنسان في غضون 6 أشهر.

وأفادت وكالة "رويترز" ان الشركة بدأت بتطوير وصلات لاسلكية بين الدماغ والكومبيوتر تضم آلاف الأقطاب الكهربائية في أكثر عضو بشري تعقيداً، للمساعدة في علاج حالات عصبية، مثل مرض الخرف والزهايمر وإصابات الحبل الشوكي ومنح المرضى المصابين بإعاقات القدرة على الحركة والتواصل من جديد.

وكانت "نيورالينك" تجري تجاربها على الحيوانات في الأعوام القليلة الماضية وتسعى للحصول على موافقة الجهات التنظيمية الأميركية لبدء التجارب على البشر.

وأكد ماسك أن أول تطبيقين مستهدفين في التجارب على البشر باستخدام هذه الشريحة سيكونان استعادة البصر وإتاحة الحركة لعضلات الأشخاص العاجزين عن ذلك.

وأردف: "حتى لو لم يكن الشخص مبصراً أبداً، كأن يولد أعمى، نعتقد أننا ما زال باستطاعتنا إعادة البصر له".

وكانت شركة "نيورالينك" عرضت في آخر عرض تقديمي عام لها قبل أكثر من عام، تجربة على قرد نجح في لعب واحدة من ألعاب الكومبيوتر عبر التفكير بمفرده بفعل شريحة مخ.

وفي مقطع فيديو نشرته الشركة، يمكن رؤية القرد "بيجر"، وهو يتحكم بحركات المضرب بعينيه لمنع الكرة من السقوط في الفراغ، تماماً كما يمكن للاعب العادي أن يفعل بعصا التحكم أو الشاشة التي تعمل باللمس أو بواسطة لوحة مفاتيح.

ويتولى إيلون ماسك بإدارة شركة "نيورالينك" إلى جانب شركة "تسلا" لتصنيع السيارات الكهربائية وشركة الصواريخ "SpaceX" ومنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث يقوم بالترويج لمشاريع تثير جدلاً في كثير من الأوساط، مثل استعمار المريخ وإنقاذ البشرية، بحسب ما نشره موقع FirstPost.

وكان ماسك دشن شركة نيورالينك في عام 2016 وأعلن حينها عن هدفه وهو عبارة عن جهاز صغير وأسلاك بها قطب كهربائي، من المفترض أن يتم زرعها في الدماغ، جنباً إلى جنب مع حاسوب يتواصل مع الشريحة داخل جمجمة شخص ما، وفقاً لما نقلته صحيفة The Business Times.

وقال ماسك: قدمنا الأبحاث إلى هيئة الغذاء والدواء للحصول على موافقات زرع "رقاقة لاسلكية" في دماغ الإنسان، مؤكداً أنه يجب الحذر للغاية والتأكد من أن الجهاز الجديد "سيعمل بشكل جيد قبل وضعه في الإنسان".

ويشكك كثير من الخبراء بشأن هذه الشريحة، لا سيما بشأن ادعاءات ماسك الأكثر غرابة مثل السماح للناس بقراءة أفكار الآخرين وحفظ الذكريات وإعادة عرضها واستدعاء سياراتهم عبر الأفكار - والتي تبدو أقرب إلى الخيال العلمي منها إلى العلم الفعلي.