طبيبة تحذر من تناول الأطفال للقهوة والشاي: تسبب أضرارا خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

القهوة والشاي من المشروبات التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، ولكن الإفراط فيه ربما يسبب أضرارا وتحديدا للأطفال لذا يمنع شربها قبل عمر الـ 12 عامًا وهو ما نرصده في السطور التالية.

وحذرت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية، من تناول الأطفال للقهوة والشاي وخاصة قبل سن الـ 12 عامًا، كما أن الإفراط منه يسبب أضرارا كبيرة على الصحة كما يلي.

أضرار الإفراط في تناول القهوة والشاي على الأطفال

- صداع.

- ارتفاع ضغط الدم في سن مبكر.

- تقلل امتصاص جسم الأطفال للكالسيوم.

- اضطراب في ضربات القلب.

- الإصابة بالأنيميا.

- الغثيان.

- التبول المتكرر.

- الإصابة بالاكتئاب.

أضرار الإفراط في القهوة على الكبار

وأشارت استشاري التغذية العلاجية لـ«هن» إلى أنه يمكن للكبار تناول فنجان قهوة خلال اليوم وهو ما يدعم القلب ولكن الإفراط في شربه يسبب أضرارا صحية مثل الاكتئاب والعصبية واضطراب في النوم.

ونصحت «عبد الوهاب» بتناول الأطفال للعصائر الطازجة الصحية والحرص أيضًا على التقليل من تناول الشوكولاتة التي تحتوي على الكافيين.