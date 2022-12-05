الامارات | "لمسة نيلسون".. خطة معركة معروضة للبيع ب307 آلاف دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض دار مزادات بونهامز في نيويورك، 13 الشهر الجاري، وثيقة أصلية للخطة التي رسمها الأدميرال هوراشيو نيلسون ضابط بالبحرية البريطانية، لمعركة "ترافالغار" المسماة "لمسة نيلسون".

تقدّر الخطة بسعر أولي قدره 307.287 ألف دولار.

وترافالغار، هي معركة بحرية نشبت بين الأسطول الإنجليزي ضد الأسطولين الفرنسي والإسباني عام 1805.

وتوضح الخطط التي صاغها نيلسون على متن سفينته "HMS Victory"، في قادس، جنوب إسبانيا، قبل أيام من الاشتباك، والموقَّعة من قبله، تفاصيل انتصار أسطول هوراشيو في ترافالغار.