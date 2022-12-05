أفكار تنسيق للجواكت الجلد بلمسات نسائية.. «إطلالة بسيطة وجذابة»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تعشق النساء الجواكت الجلد الرجالية بسبب تصاميمها الجذابة وعلى الرغم التشابه الكبير بينها وبين الجواكت الجلد النسائية في بعض الموديلات، إلا أنها تظل ذات طابع خاص ومع بداية الشتاء يبحث الكثير من النساء عن الجواكت الجلد بألوانها المختلفة تحديدًا اللون الأسود الذي يلفت الأنظار في جميع الإطلالات سواء مع الفساتين أو الملابس الكاجوال.

تنسيق الجواكت الجلد الرجالي بلمسات نسائية

استطاعت الجواكت الجلد الرجالية أن تلفت الأنظار بين رواد الموضة وخاصة الملابس النسائية، التي أصبحت تنسقها مع الإطلالات المختلفة سواء الكاجوال أو العصرية بلمسات رقيقة تعبر عن الأنثى، ويعتبر تنسيق البدلة او الجاكت الرجالي مع الملابس النسائية إضافة للرصانة مع الكلاسيكية والقوة لمظهرك.

يمكنك تنسيق الجاكت الجلد الرجالي الأسود مع التوب باللون البيج وبنطلون جلد باللون الأسود، كذلك يمكنك ارتدائه بألوان مختلفة منها الكحلي، يمكنك ارتداء الجاكيت الجلد العنابي مع توب أسود وجينز سكيني ممزق بدرجة داكنة مع حقيبة مطبعة بجلد الحيوانات، وفقًا لمجلة الموضة الفرنسية «Elle».

تنسيق الجاكت الجلد بأطلالة رقيقة وعصرية

- لا يمكن اقتصار الجاكت الجلد الرجالي أو النسائي على الإطلالات الكاجوال فقط يمكنك ارتداء جاكيت الجلد مع فستان القطني وحذاء رياضي، أو يمكن ارتداؤه مع فستان واسع أو مع التنورة المكسرة من النوع ميدي، لإطلالة تعبر عن الأنوثة.

- أما في الخروجات الكاجوال يمكنك تنسيق الجاكيت الجلد باللون الجملي الفاتح مع تي شيرت أسود وبيج وجينز بدرجة Blue Black للحصول على لوك كاجوال أنيق مناسب للجامعة.

- إذا كنت تملكين جاكيت جلد طويل باللون البني أو أي لون آخر، قومي بتنسيقها مع بنطلون جينز وبلوزةٍ قطنية وحذاء شتوي يعطيكِ مظهرا جذابا ومناسبا لخروجات الأصدقاء أو لعشاء العمل، كما يمكنك تنسيق الجاكيت الأسود مع بلوفر أوفر سيز بدرجات البيج مع بنطلون أسود وكوتشي أوف وايت.