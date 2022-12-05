دراسة صادمة لمستخدمي بدائل السكر للتخسيس.. آثارها ضارة وتسبب السمنة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يستخدم كثير من الأشخاص المُحليات الصناعية محل السكر في المشروبات والأطعمة، للمساعدة في تقليل السعرات الحرارية والحفاظ على قوام الطعم، ولوحظ ارتفاع استهلاكها نسبيًا بين النساء والأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة، ورغم كون بدائل السكر منخفضة السعرات الحرارية، إلا أنه بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية فأنه لا يمكن استخدام المُحليات غير السكرية للتحكم في الوزن أو تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض، وذلك لوجود علاقة بين استهلاك المُحليات والسمنة والإصابة بالسكري.

دراسة تبين أثر المحليات الصناعية على السمنة

ووُجدت دراسة حديثة في مجلة «Nutrients»، تشير إلى وجود علاقة بين استهلاك المُحليات والسمنة والسكري والمتلازمة الاستقلابية إذ أن تناول المحليات منخفضة السعرات الحرارية ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري وذلك بسبب المُحليات منخفضة السعرات الحرارية بغض النظر عن العمر والجنس ومستوى النشاط البدني ومؤشر كتلة الجسم.

تعليق طبيب على الدراسة

وقال الدكتور محمد عفيفي أخصائي التغذية لـ«هُن»، إنه لا تزال علاقة المحليات بتخفيض الوزن ومرض السكري محل جدل، لأن بدائل السكر تحمل آثارًا صحية ضارة مثل انتفاخ البطن والإسهال وتضرر الأمعاء، ما قد يؤثر سلبًا على مستويات سكر الدم.

ونوه بأنه من الأفضل بدلًا من الاعتماد على المحليات الصناعية إتباع الوسائل الآمنة الفعالة لتجنب السمنة مثل ممارسة الرياضة والتقليل من الكربوهيدرات والدهون المشبعة وتناول غذاء متوازن غني بالخضار والألياف، ولا يُنصح باستهلاك بدائل السكر بشكل مفرط لأنها عبارة عن سعرات حرارية تؤثر سلبًا على الجسم.