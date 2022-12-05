الامارات | الأمير هاري مرتديا زي "سبايدرمان" في رسالة موجهة للأطفال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطل الأمير البريطاني هاري بزي "سبايدرمان" في مقطع فيديو، بمناسبة عيد الميلاد، وجهه لأيتام أبناء العسكريين على قناة "سكوتيز تي في" على يوتيوب.

وقال هاري في الفيديو المسجل لصالح منظمة "سكوتي ليتل سولدجر" البريطانية: " في عيد الميلاد نتذكر أحبابنا بشكل كبير، وقد يشعر البعض بالذنب عند الاستمتاع بأعياد الميلاد من دون وجود الوالدين".

وأضاف: "أنا هنا لأؤكد لكم أن والدينا يريدوننا دائماً مستمتعين، لذا لا تشعروا بالذنب".

ثم أزال الأمير هاري قناع "سبايدرمان" وتمنى لهم عيد ميلاد سعيد.

