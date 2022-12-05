أخطاء تجنبيها عند طهي الدجاج.. «تأكدي من الجودة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عند طهي ربات المنزل للدجاج في الغالب يكون اهتمامهن بالحصول على مذاق لذيذ، لكن قد يغفلن أن طريقة تحضير بعض الأطعمة قد تؤدي إلى القضاء على منافع غذائية يحتاج إليها الجسم، وفي الدجاج بحسب وفرتها وتواجدها في كل منزل يتم ارتكاب العديد من الأخطاء عند الطهي لذلك نقدم لكن من خلال «هُن» أخطاء يجب تجنبها عند طهي الدجاج حتى لا تقعن فيها.

أخطاء يجب تجنبها عند طهي الدجاج

وبحسب موقع «Eat This,NOT THAT» الخاص بالطعام، فأنه يحدث أخطاء شائعة يجرى ارتكابها عند طهي الدجاج، وعدد هذه الأخطاء الغذائية في التالي:

- تأكدي من جودة الدجاج، لا سيما إذا كان قد مكث مدة طويلة في الثلاجة فيكون لحم الدجاج الطبيعي في العادة ذا لون الوردي، لكن اللون الباهت أو الرمادي قد يكون علامة على فساده أو أنه لم يعد صالحًا.

- إذا كانت الدجاجة في الثلاجة لا يجب أن تمر مباشرةً إلى الطهي فيجب تركها لمدة من ربع إلى نصف ساعة حتى تستعيد قوامها.

- اتركي الدجاج على نحو ربع ساعة على الأقل بعد الإخراج من الثلاجة. ‏

- عند الطهي يجب ترك الدجاج لمدة الكافية في خلطة البهارات أو الصلصة وذلك قبل التحضير حتى يتم إعطاء فرصة للدجاج في أن تتشرب من البهارات حتى يأخذ اللحم النكهة خلال عملية الطهو.

- إذا أردتِ الحصول على لحم الدجاج بمذاق لذيذ، فلا تؤجلي إضافة البهارات إلى ما بعد إزالة اللحم من المقلاة أو الفرن.

- في حال الطهي عند ترك الدجاج على النار لمدة طويلة فإنه لن يكون رطبًا وسيؤدي إلى جفاف قطع الدجاج.

‏- درجة الطهي يجب أن تكون معتدلة، لأن صدر الدجاج به نسبة محدودة من الدهون فمن الممكن أن يجف عند الطهي.

- الانتباه إلى أن كل القطع لا تنضج في المدة نفسها، لأن الفخذ يستوي أسرع من باقي الدجاجة، في حين أنه قد يتطلب الصدر مدة أطول للطهي.

وقال الدكتور محمد عفيفي أخصائي التغذية لـ«هُن» إنه يجب دومًا قبل الطهي الحرص على شراء غذاء سليم وصحي، وعند الطهي يجب الاطمئنان من حين لآخر على سلامة الغذاء، وخاصةً عند طهي الدجاج لما به من بروتينات عالية لا يجب إفسادها بالطهي الخاطئ، وأكد أنه من الحرص أن يتم غسل الدجاج قبل تحضيره، لكن لا يجب الإفراط في الغسل منعًا لانتشار البيكتريا العقدية.