«الصحة» تنصح بضرورة تناول السلطة الخضراء.. السر في 3 ألوان

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد السلطة الخضراء من الأطباق الأساسية التي يحث على تناولها خبراء التغذية بشكل دائم عند الحصول على الوجبات اليومية المختلفة، وذلك لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المهمة والألياف المهمة لصحة الجسم وتعزيز جهازه المناعي.

«الصحة» تحث على تناول السلطة الخضراء

وحثت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، المواطنين على تناول السلطة الخضراء بشكل يومي، وذلك نظرا لفوائدها الغذائية العالية التي يحتاجها الجسم باستمرار.

وأوضحت وزارة الصحة، أن السلطة الخضراء تعد من أهم الأغذية المفيدة للجسم، لذلك يجب الحرص على تناولها باستمرار لتعزيز مناعة الجسم.

شروط مهمة لإعداد السلطة الخضراء

ونوهت «الصحة» عن بعض الشروط المهمة عند إعداد السلطة الخضراء، وهي:

1- يجب أن تحتوي السلطة الخضراء على 3 ألوان على الأقل، أي ما يعني التنوع في أصناف الخضروات المكونة لها، والتي من بينها على سبيل المثال، الخضروات الورقية كالخس، الجرجير، والطماطم، والفلفل الملون، والبصل، وغيرهم.

2- إضافة الليمون إليها.

3- وضع كمية قليلة من زيت الزيتون.