حيل بسيطة للتخلص من النمل داخل منزلك.. أبرزها الطباشير

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ظهور النمل داخل المنزل أحد الأمور المزعجة التي تسبب مشكلات كبيرة، خاصة لربات البيوت، كما أنه من غير الصحي ظهوره داخل البيت؛ إذ أن هناك بعض الأنواع التي قد تسبب لدغات لأصحاب المكان، ومن ثم يصابون ببعض أنواع الحساسية.

حلول للتخلص من النمل داخل المنزل

ومن المتعارف عليه أن النمل ينتشر في مجموعات وعائلات كبيرة، وهو ما يؤدي إلى سرعة ظهوره من مكان لآخر داخل المنزل، لذلك تبحث ربات البيوت دائمًا عن حلول سهلة وبسيطة للتخلص منه، وهو ما نستعرضه في السطور الآتية، حسب ما كشف موقع ndtv العالمي، المعني بكل ما يخص الشؤون المنزلية.

1- الطباشير

يعد استخدام الطباشير، أحد العلاجات المنزلية للتخلص من النمل؛ إذ أنه يحتوي على كربونات الكالسيوم، التي تساعد في إبعاد النمل.

فقط رشي بعض مسحوق الطباشير في المناطق التي تمثل نقاط دخوله، مع التأكد من إبعاد هذه المادة عن متناول يد الأطفال.

2- الليمون

فقط اعصري ليمونة أو ضع قشور الليمون في الأماكن التي يدخل منها النمل، كما يمكنك أيضًا غسل الأرضيات بالماء المضاف إليه القليل من عصير الليمون، لأن تلك الحشرات لا تحب رائحة عصير الليمون، لذلك سوف يبتعد بشكل ملحوظ.

3- البرتقال

البرتقال مثل الليمون، يمنع النمل من زيارة منزلك، فقط اصنعي عجينة من كوب من الماء الدافئ وقليل من قشر البرتقال، ما يساعد في التخلص من النمل.

4- الفلفل

النمل مغرم جدًا بالسكر، لكنه يكره الفلفل لدرجة كبيرة، لذلك يمكنك رش الفلفل على المناطق التي يدخل منها النمل إلى منزلك.