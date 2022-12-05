الامارات | عرض أزياء فرنسي أمام أهرامات الجيزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت «ديور»، أول من أمس، مجموعتها لخريف 2023، عند أهرامات الجيزة قرب القاهرة، في أول عرض لدار الأزياء الفرنسية الراقية في مصر. وسار عارضو الأزياء بملابس المجموعة الجديدة أمام المَعلم التاريخي في الموقع الأثري الشهير، الذي أضيء خصيصاً للعرض. ويعد العرض هو الثاني لدار أزياء أوروبية هذا العام في مَعلم أثري مصري، ففي أكتوبر الماضي، قدّم مصمم الأزياء الإيطالي ستيفانو ريتشي، مجموعته في معبد حتشبسوت الأثري في الأقصر جنوب مصر.