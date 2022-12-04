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3 أبراج مبهرة في عمل المفاجآت الغريبة والصادمة.. «شوف نفسك منها»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مفاجأة

يفضل الكثير من الأشخاص عمل المفاجآت للمحيطين بهم، ويختلف كل فرد عن الآخر في طريقة إعداد المفاجأة سواء الغامضة أو الغريبة أو الصادمة وغيرها، حسب تصنيف الأبراج لكل شخص. 

وفي هذا الصدد، تقدم عبير فؤاد خبيرة الأبراج عبر «هن»، أكثر الأبراج التي تحب مفاجأة الآخرين، مشيرة إلى أن هناك أرقام من كل شهر أيضا لديهم نفس الصفات في عمل المفاجآت للآخرين سواء جيدة أو غريبة وهي: «رقم 4 و13 و22 و31».

أكثر الأبراج التي تحب مفاجأة الآخرين

برج الدلو

وصفت عبير فؤاد صاحب الدلو أنه «برج المفاجآت»، إذ يستمتع بعمل صدمة للمحيطين به، بأي فكرة سواء غريبة أو صادمة، والكوكب المسيطر أورانس إذ يعرف بـ كوكب المفاجآت والتمرد على أي شيء تقليدي، مضيفة: «رغم إن هو مش بيحب المفاجآت نفسه عنده نظام صارم مبيحبش حد يفاجئه لكن هو يعمل كده». 

برج القوس 

صاحب برج القوس من الأبراج المتمردة ويحب مفاجأة المحيطين به بأشياء غير متوقعة.

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برج الجوزاء 

صاحب برج الجوزاء شخص غامض، لا يحب أن يعلم الآخرين ما داخله، وتكون المفاجأة للمحيطين به ظهور ما يخفيه. 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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