يخنق الفرد خلال نومه.. تحذيرات من تريند إنقاص الوزن على «تيك توك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بين الحين والآخر تظهر عبر منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات تعرف باسم «التحديات»، تستهدف في الأغلب فئة المراهقين من الصبية والفتيات، فمثلما أثارت «رقصة عقباوي» التي يمارسها المراهقين الحديث حول الإصابة بارتشاح في الركبة كما حدث مع فتاة بسبب تأدية الرقص من خلال القفز على ركبتيها، حذرت صحف بريطانية من تحد جديد انتشر عبر «تيك توك» لفقدان الوزن، عبارة عن لصق الفم قبل النوم.

تفاصيل التحدي على تيك توك

يزعم ممارسو ذلك التحدي على خلاف الحقيقة، أن لصق الفم قبل النوم يساعد على استنشاق أكسجين أكثر عن طريق الأنف، إذ ادعى منهم أنه حسّن من نومهم وحفزهم على خسارة الوزن.

ويجبر التحدي الأشخاص على التنفس من خلال الأنف، من أجل خسارة للدهون، ويحسن تدفق الهواء في الجسم ويساعد الجسم على الاسترخاء ويوقف الشخير ويساعد على تحسين النوم، وذللك بحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وبشأن ذلك، قال الدكتور راج داسجوبتا، أخصائي النوم بجامعة جنوب كاليفورنيا، إن لصق الفم في أسوأ الأحوال يؤدي إلى إعاقة عملية التنفس ومن ثم الاختناق، موضحًا أنه إذا كنت تعاني من اضطرابات في عملية التنفس أثناء النوم، قد يكون ممارسة ذلك التريند خطير للغاية، كما ذكر لشبكة CNBC أن هناك أدلة محدودة للغاية على فوائد لصق الفم أثناء النوم، وأنه يجب على مجرب تلك الحيلة استشارة طبيبه قبل تجربتها.

ويخشى الخبراء من أن المشاركة في ذلك التريند قد يشكل خطورة عن من يعانين من متلازمة انقطاع النفس أثناء النوم، وهي حالة يتوقف فيها التنفس بشكل متكرر وتبدأ في الليل، ويمكن حدوثها أيضًا عندما يؤدي استرخاء عضلات حلق الشخص أثناء النوم إلى إعاقة المسالك الهوائية، أو عندما لا يرسل الدماغ إشارات إلى الجسم بشكل صحيح لمواصلة التنفس.

جدير بالذكر أن 22 مليون أمريكي يعانون من تلك المتلازمة، وحذر الخبراء من أن لصق الفم خلال النوم قد يجعل أعراض تلك المتلازمة يزداد سوءًا، كما نصحوا أيضًا بعدم ممارستها إذا كان لديك انسداد في القنوات الأنفية.

وقالت الدكتورة ميغان آكو، أخصائية أمراض الرئة والنوم بجامعة ميشيغان هيلث، إن الأهم من ممارسة تلك الحيلة أن تعرف أنه إذا كان لديك احتقان بالأنف أو أنحراف في عظام الأنف، فيمكن ذلك أن يحد من استنشاق الهواء إذا قمت بلصق فمك، ما يجعلنا نمنع من يعانون من تلك الأمراض أو الأطفال من تنفيذ تلك الحيلة لخطورتها الشديدة، ولا يعد تريند لصق الفم هو الأول من نوعه، ولكنه لاقى الكثير والكثير من المشاركات، إذ نشر ملايين المستخدمين فيديوهات حول تجاربهم عبر الـTik tok، فحصدت بعض من تلك المقاطع على ما يصل إلى 500000 إعجاب بل وقد شوهد تريند لصق الفم أكثر من 43 مليون مرة.

وعلى نقيض آخر، قالت إحدى مؤثري السوشيال الميديا المشاركين في ذلك التريند أن التنفس من الفم مربوط بالعدد من المشاكل المرضية مثل أمراض اللثة والتهاب الحلق ورائحة الفم الكريهة.

ووجدت بعض الأبحاث القليلة أيضًا أن التنفس من خلال الأنف يساعد الجسم على أداء عملية التنفس في المستوى الأمثل، عن طريق استنشاق الأكسجين ومن ثم جلب المزيد منه إلى الجسم، ما يساعد على خفض ضغط الدم، كما يعتبر البعض أن التنفس من الأنف هو جزء من الممارسات التي تساعد الجسم على الاسترخاء، ما يقلل من معدل ضربات القلب، ويقلل من ضغط الدم الكلي ومساعدة الجسم على خسارة الدهون.

ولكنه مع ذلك فإن الدليل على نجاح تلك الممارسة أو الحيلة الصحية مجرد قصة أو تجربة من الصعب المغامرة بممارستها.