لو ابنك مش عاوز يروح الحضانة.. 5 طرق للتعامل مع قلق الانفصال عند طفلك

القاهرة - سمر حسين - ماما

يشعر الأطفال بالقلق الشديد، والتوتر المستمر، عند تركهم بمفردهم دون وجود أحد من أفراد الأسرة، وخاصة عند الذهاب إلى الحضانة، إذ يرفضون الانفصال عنهم، الأمر الذي يجعل الأمهات في حيرة تامة وخوف على صحة صغارهن.

ولتهدئة قلق الانفصال لدى الطفل، أكدت المدربة التربوية والخبيرة النفسية هايدي المصري، أن الطفل يجب أن يكون في حالة اطمئنان تام عندما يكون بعيدا عن الأم: «واحدة من أكثر الحاجات المزعجة للطفل أنه يكون بعيد عن أهله حتى لو هيروح الحضانة يلعب».

وأضافت أن الطفل في فترة الحضانة يمر بمشكلة لها علاقة بقلق الانفصال عن الأم، لذا ينصح باتباع بعض الاقتراحات التي تساعد الطفل يشعر بالاطمئنان وهو بعيد عنك:

كيفية مساعدة الطفل الانفصال عنك بطريقة سليمة وصحية

- السماح له بالحصول على شيء من متعلقاته المفضلة له مثل دبدوب أو بطانية.

- يمكن الحصول على شيء من متعلقات الأم التي تكون تحتوي على رائحتها مثل شال أو إيشارب.

- تدريب الطفل تدريجيا داخل المنزل أنك من الممكن تواجدك في غرفة أخرى عنه والتواصل معه للاطمئنان بدون رؤيتك.

- تدريب الطفل أن يكون متواجد مع أشخاص ذو ثقة وتركه معهم فترات تزيد مدتها تدريجيا، مثل الجد والجدة والأشقاء.

- لا تختفي من أمام الطفل فجأة لكن تحدثي معه لتجهيزه، ويكون غيابك تدريجيا ويزيد مع الوقت، وعند رؤيته بعد ذلك إعطاءه الكثيرن الأحضان والحب.