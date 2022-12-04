الشاي الأخضر مع الفلفل الأسود.. وصفة سحرية للتخلص من «الكرش»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يرغب الكثير في معرفة بعض الوصفات السهلة والسريعة والمتوفرة في المنزل، التي تساعدهم في حرق الدهون والتخلص من «الكرش» نهائيا، للحصول على جسم مثالي بلا أمراض.

وبشأن ذلك، قدم الدكتور محمود العفيفي أخصائي السمنة والنحافة، وصفة سحرية لرفع معدل الحرق والتخلص من الكرش عن طريق مشروب يمكن تناوله بعد الأكل.

وصفة سحرية لرفع معدل الحرق والتخلص من الكرش

وشرح أخصائي السمنة والنحافة طريقة عمل الوصفة السحرية لرفع معدل الحرق والتخلص من الكرش وهي عبارة عن شاي أخضر مضاف إليه رشة من الفلفل الأسود.

مواعيد تناول مشروب الشاي الأخضر مع الفلفل الأسود

ويمكن تناول مشروب الشاي الأخضر مع الفلفل الأسود 3 مرات في اليوم بعد تناول الوجبات الرئيسية بربع ساعة أو نصف ساعة، كما يمكن تناوله قبل النوم إذ يساعد على رفع معدل الحرق.

ونصح أخصائي السمنة الأشخاص الذين لا يستطيعون تناول الشاي الأخضر قبل النوم، باستبداله بالقرفة أي الفلفل الأسود مع القرفة.