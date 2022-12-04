لايف ستايل

الشاي الأخضر مع الفلفل الأسود.. وصفة سحرية للتخلص من «الكرش»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشاي الأخضر

يرغب الكثير في معرفة بعض الوصفات السهلة والسريعة والمتوفرة في المنزل، التي تساعدهم في حرق الدهون والتخلص من «الكرش» نهائيا، للحصول على جسم مثالي بلا أمراض. 

وبشأن ذلك، قدم الدكتور محمود العفيفي أخصائي السمنة والنحافة، وصفة سحرية لرفع معدل الحرق والتخلص من الكرش عن طريق مشروب يمكن تناوله بعد الأكل.

وصفة سحرية لرفع معدل الحرق والتخلص من الكرش

وشرح أخصائي السمنة والنحافة طريقة عمل الوصفة السحرية لرفع معدل الحرق والتخلص من الكرش وهي عبارة عن شاي أخضر مضاف إليه رشة من الفلفل الأسود.

967e7d51a4.jpg

مواعيد تناول مشروب الشاي الأخضر مع الفلفل الأسود

ويمكن تناول مشروب الشاي الأخضر مع الفلفل الأسود 3 مرات في اليوم بعد تناول الوجبات الرئيسية بربع ساعة أو نصف ساعة، كما يمكن تناوله قبل النوم إذ يساعد على رفع معدل الحرق.

ونصح أخصائي السمنة الأشخاص الذين لا يستطيعون تناول الشاي الأخضر قبل النوم، باستبداله بالقرفة أي الفلفل الأسود مع القرفة.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا