4 نصائح ذهبية لعلاج احتقان الأنف عند الأطفال.. منها استخدام البخاخ

القاهرة - سمر حسين - ماما

تسبب الظواهر الجوية المتقلبة في إصابة الأطفال بنزلات البرد شديدة، والتي بدورها تؤدي إلى انسداد أو احتقان الأنف، الأمر الذي من خلاله لا يستطيع الصغير أن ينام بشكل جيد، مع البكاء المستمر.

وبشأن ذلك يقدم «هن» نصائح ذهبية تساعد في علاج احتقان الأنف عند الأطفال.

علاج احتقان الأنف عند الأطفال

بالنسبة لعلاج احتقان الأنف عند الأطفال، يجب استشارة الطبيب أولًا قبل البداية في العلاجات المنزلية، بحسب تصريحات الدكتور أيمن مكاوي، عبر برنامجه «الحكيم في بيتك» المعروض على شاشة «CBC»، مؤكدا أنها حالة مرضية، لا يجب إهمال الطفل عند ملاحظة أعراضها عليه، واللجوء إلى القطرة التي تشتريها الأمهات للطفل بشكل مباشر، لكن يجب زيارة الطبيب في أسرع وقت لأن انسداد الأنف يرتبط بأكثر من منطقة حساسة منها الجيوب الأنفية.

نصائح لعلاج احتقان الأنف عند الأطفال

ومن جهته، قال الدكتور عمرو جودة أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بطب عين شمس، يجب تحديد سبب احتقان الأنف عند الأطفال من عمر شهر حتى 6 أشهر، مع اتباع مجموعة نصائح لعلاج احتقان الأنف منها الآتي:

- إذا كان الاحتقان بسبب الحساسية يجب إبعاد الطفل عن التدخين في المنزل، وعدم تربية القطط والكلاب في المكان الذي يتواجد فيه الطفل لأن البروتينات الموجودة على شعرهم تسبب حساسية للطفل لمدة ثلاثين يوما.

-غسل أنف الطفل بمحلول ملحي فور استيقاظه وبعد رجوعه من الحضانة أو التدريب.

- استخدام البخاخات الموضوعية أو بخاخات الكورتيزون الخاصة بالأطفال والتي ليس لها تأثير جانبي.

- استخدام مرطب بالرذاذ البارد لفك المخاط وتنظيف الممرات الهوائية.